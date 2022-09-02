ضياء رشوان يكشف تفاصيل حالته الصحية

كشف الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، المنسق العام للحوار الوطني، عن تفاصيل إصابته بوعكة صحية أبعدته عن تقديم برنامج "مصر جديدة".

وقال رشوان خلال برنامجه "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "ETC": "الغياب كان بسبب التعرض لوعكة صحية وبعض الأمور الأخرى التي تداخلت مع بعضها".

وأضاف أنه تعرض لدور شديد من الإجهاد بالتزامن مع الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والأضرار التي يسببها التدخين، الأمر الذي أبعده عن الشاشة خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أنه كان يتردد على معامل التحليل والأطباء لمعرفة مصير تلك الوعكة الصحية الشديدة التي تعرض لها ومرت على خير بفضل دعاء الأحباء والأصدقاء.