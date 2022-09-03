السبت 03 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

الدين لله

لكشف الغم وسعة الرزق.. دعاء الفجر وأذكار الصباح السبت 3 سبتمبر 2022

أذكار الصباح
أذكار الصباح
ads

دعاء الفجر وأذكار الصباح من أهم ما يهم المسلم في الساعات الأولى من اليوم  تصديقًا لقول الله  تعالى: "وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ"، فيحاول المسلمون بداية يومهم بالدعاء من ساعات الفجر الأولى وحتى شروق اليوم الجديد .

دعاء الفجر وأذكار الصباح 

ومن أكثر ما يتصدر محركات البحث في الساعات الأخيرة من الليل هي دعاء ما بعد الفجر  أذكار الصباح  وفي حرص من “الدستور” على تقديم كافة الخدمات  نقدم أهم أدعية الفجر وأذكار الصباح.

حصن المسلم من الشر والفقر.. أذكار الصباح من القرآن الكريم والسنة مكتوبة

حصن المسلم.. أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022

أذكار الصباح من السنة النبوية السبت 27-8-2022

دعاء الفجر وأذكار الصباح السبت 3 سبتمبر 2022

تُعد قرأة آية الكرسي كاملة، مرة واحدة من أهم أذكار الصباح. 

 

آية الكرسي

"اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ".

 

أذكار الصباح من القرآن الكريم

  • قراءة سورة الإخلاص 3 مرات.

(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ).

 

  • قراءة سورة الناس 3 مرات.

(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ* مَلِكِ النَّاسِ* إِلَٰهِ النَّاسِ* مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ* الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ* مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ).

 

  • قراءة سورة الفلق، 3 مرات.

(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، مِن شَرِّ مَا خَلَقَ، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد).

 

  • قراءة آخر آيتين من سورة البقرة.

 

أذكار الصباح من السنة الشريفة

كما يأتي من ضمن أذكار الصباح:

 

  • “أَصْـبَحْنا وَ أَصْـبَحَ المُـلْكُ لله وَالحَمدُ لله ، لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحدَهُ لا شَريكَ لهُ، لهُ المُـلكُ ولهُ الحَمْـد، و هُوَ على كلّ شَيءٍ قدير، رَبِّ أسْـأَلُـكَ خَـيرَ ما في هـذا اليوم وَ خَـيرَ، ما بَعْـدَه ، وَ أَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّ ما في هـذا اليوم وَ شَرِّ ما بَعْـدَه، رَبِّ أَعـوذُ بِكَ مِن الْكَسَـلِ وَ سـوءِ الْكِـبَر ، رَبِّ أَعـوذُ بِكَ مِنْ عَـذابٍ في النّـارِ وَ عَـذابٍ في القَـبْر”.

 

  • “اللّهـمَّ أَنْتَ رَبِّـي لا إلهَ إلاّ أَنْتَ ، خَلَقْتَنـي وَ أَنا عَبْـدُك ، وَ أَنا عَلـى عَهْـدِكَ وَ وَعْـدِكَ، ما اسْتَـطَعْـت، أَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّ ما صَنَـعْت ، أَبـوءُ لَـكَ بِنِعْـمَتِـكَ عَلَـيَّ وَ أَبـوءُ بِذَنْـبي فَاغْفـِرْ لي فَإِنَّـهُ لا يَغْـفِرُ الذُّنـوبَ إِلاّ أَنْتَ”.

 

  • “رَضيـتُ بِاللهِ رَبَّـاً وَ بِالإسْلامِ ديـناً وَ بِمُحَـمَّدٍ صلّى الله عليه و سلّم نَبِيّـاً ورسولًا” 3 مرات.

 

  • “اللّهُـمَّ إِنِّـي أَصْبَـحْتُ أُشْـهِدُك، وَ أُشْـهِدُ حَمَلَـةَ عَـرْشِـك، وَ مَلَائِكَتَكَ، وَ جَمـيعَ خَلْـقِك، أَنَّـكَ أَنْـتَ اللهُ لا إلهَ إلاّ أَنْـتَ وَحْـدَكَ لا شَريكَ لَـك، وَأَنَّ مُحَمّـداً عَبْـدُكَ وَرَسـولُـك”. 4 مرات.

 

  • “اللّهُـمَّ ما أَصْبَـَحَ بي مِـنْ نِعْـمَةٍ أَو بِأَحَـدٍ مِـنْ خَلْـقِك، فَمِـنْكَ وَحْـدَكَ لا شريكَ لَك، فَلَكَ الْحَمْـدُ وَلَـكَ الشُّكْـر”.
أذكار الصباح دعاء الفجر آية الكرسي دعاء الفجر وأذكار الصباح السبت 3 سبتمبر السبت 3 سبتمبر دعاء الفجر وأذكار الصباح الفجر

مواد متعلقة

دعاء صباح الجمعة 2 سبتمبر 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

زوبعة فى فنجان!

الأكثر قراءة

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022.. تفاصيل

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي الدور الثاني 2022 برقم الجلوس

وفاة فتاة أثناء إزالة وسيلة منع حمل فى دمياط

الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022 على موقع الدستور

بعد انتشار نزلات برد الصيف.. بدائل طبيعية للمضادات الحيوية

لكشف الغم وسعة الرزق.. دعاء الفجر وأذكار الصباح السبت 3 سبتمبر 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مقام راحل «1»

د.كريمة الحفناوى

ماذا تريد المرأة من الحوار الوطنى؟

سارة شريف

50 ألف رسالة

ماجد حبته

أطفال العلوم النووية!

محمد عبدالعزيز

رؤية عربية للعاصمة الإدارية

مؤمن المحمدي

بدر وبدرية

الحسين عبدالرازق

حزب الكارهين وحرب الشائعات!

فهمى عبدالسلام يكتب: عباس محمود العقاد... مضروبًا!

صور

مؤتمر إعلان تشكيل المنتخب الوطنى

مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا فى الدورى المصرى

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تتحرك إسرائيل فى الملف النووى الإيرانى؟

أزمة «الغذاء الملوث» تضرب إسرائيل: «ثعابين وفئران وعفن» داخل الأكياس (صور)

عقد أول حوار استراتيجي بين إسرائيل وألمانيا