لكشف الغم وسعة الرزق.. دعاء الفجر وأذكار الصباح السبت 3 سبتمبر 2022

دعاء الفجر وأذكار الصباح من أهم ما يهم المسلم في الساعات الأولى من اليوم تصديقًا لقول الله تعالى: "وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ"، فيحاول المسلمون بداية يومهم بالدعاء من ساعات الفجر الأولى وحتى شروق اليوم الجديد .

دعاء الفجر وأذكار الصباح

ومن أكثر ما يتصدر محركات البحث في الساعات الأخيرة من الليل هي دعاء ما بعد الفجر أذكار الصباح وفي حرص من “الدستور” على تقديم كافة الخدمات نقدم أهم أدعية الفجر وأذكار الصباح.

دعاء الفجر وأذكار الصباح السبت 3 سبتمبر 2022

تُعد قرأة آية الكرسي كاملة، مرة واحدة من أهم أذكار الصباح.

آية الكرسي

"اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ".

أذكار الصباح من القرآن الكريم

قراءة سورة الإخلاص 3 مرات.

(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ).

قراءة سورة الناس 3 مرات.

(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ* مَلِكِ النَّاسِ* إِلَٰهِ النَّاسِ* مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ* الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ* مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ).

قراءة سورة الفلق، 3 مرات.

(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، مِن شَرِّ مَا خَلَقَ، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد).

قراءة آخر آيتين من سورة البقرة.

أذكار الصباح من السنة الشريفة

كما يأتي من ضمن أذكار الصباح:

“أَصْـبَحْنا وَ أَصْـبَحَ المُـلْكُ لله وَالحَمدُ لله ، لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحدَهُ لا شَريكَ لهُ، لهُ المُـلكُ ولهُ الحَمْـد، و هُوَ على كلّ شَيءٍ قدير، رَبِّ أسْـأَلُـكَ خَـيرَ ما في هـذا اليوم وَ خَـيرَ، ما بَعْـدَه ، وَ أَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّ ما في هـذا اليوم وَ شَرِّ ما بَعْـدَه، رَبِّ أَعـوذُ بِكَ مِن الْكَسَـلِ وَ سـوءِ الْكِـبَر ، رَبِّ أَعـوذُ بِكَ مِنْ عَـذابٍ في النّـارِ وَ عَـذابٍ في القَـبْر”.

“اللّهـمَّ أَنْتَ رَبِّـي لا إلهَ إلاّ أَنْتَ ، خَلَقْتَنـي وَ أَنا عَبْـدُك ، وَ أَنا عَلـى عَهْـدِكَ وَ وَعْـدِكَ، ما اسْتَـطَعْـت، أَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّ ما صَنَـعْت ، أَبـوءُ لَـكَ بِنِعْـمَتِـكَ عَلَـيَّ وَ أَبـوءُ بِذَنْـبي فَاغْفـِرْ لي فَإِنَّـهُ لا يَغْـفِرُ الذُّنـوبَ إِلاّ أَنْتَ”.

“رَضيـتُ بِاللهِ رَبَّـاً وَ بِالإسْلامِ ديـناً وَ بِمُحَـمَّدٍ صلّى الله عليه و سلّم نَبِيّـاً ورسولًا” 3 مرات.

“اللّهُـمَّ إِنِّـي أَصْبَـحْتُ أُشْـهِدُك، وَ أُشْـهِدُ حَمَلَـةَ عَـرْشِـك، وَ مَلَائِكَتَكَ، وَ جَمـيعَ خَلْـقِك، أَنَّـكَ أَنْـتَ اللهُ لا إلهَ إلاّ أَنْـتَ وَحْـدَكَ لا شَريكَ لَـك، وَأَنَّ مُحَمّـداً عَبْـدُكَ وَرَسـولُـك”. 4 مرات.