حبس عصابة سرقة سائقي «التكاتك» بالإكراه فى المعصرة

قررت نيابة المعصرة حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة سائقى التوك توك بالإكراه.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد تمكنت من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المعصرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (4 أشخاص ، مقيمين بمحافظة الجيزة) حال استقلالهم مركبة "توك توك" وبحوزة أحدهم سلاح أبيض.

وبمناقشتهم اعترفوا بسرقة المركبة المشار إليها من (سائق ، مقيم بدائرة القسم) كرهاً عنه تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزة أحدهم، كما أضافوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.