الجمعة 02 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حبس عاطل بتهمة النصب على المواطنين بالقاهرة

حبس
حبس
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قررت النيابة العامة بالقاهرة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بعد أن أوهمهم بقدرته على توظيف وتشغيل أبنائهم وذويهم فى العديد من الجهات الحكومية والشركات الكبرى، وكلفت المباحث بسرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة. 

 

البداية كانت بتلقي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة بلاغا من (أحد المواطنين، مقيم بمحافظة المنوفية) بتضرره من قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم توفير فرصة عمل لنجله.

 

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام (المشكو فى حقه، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة) بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بواسطة النفوذ المزعوم من خلال إدعائه لضحاياه، بأن لديه العديد من العلاقات ببعض الأشخاص وفى استطاعته توفير فرص عمل لهم ولذويهم "على خلاف الحقيقة".

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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وائل لطفي

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