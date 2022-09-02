الجمعة 02 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

انتشال جثة شاب مجهول الهوية من نهر النيل فى الجيزة

جثة
جثة
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انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، جثة شاب عثر عليه غارقا بنهر النيل وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية الجثة.

البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بدائرة قسم شرطة الجيزة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب في العقد الثالث من العمر.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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