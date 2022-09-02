عاشق الفن.. كيف أصبح علي عبد الخالق مخرجا ومؤلفا وممثلا؟

أعلن ابن شقيق المخرج على عبدالخالق وفاته متأثرا بإصابته بمرض السرطان.

وكتب عبر فيسبوك: «أن لله وأن إليه راجعون توفي إلى رحمة الله يوم الجمعة عمي الحبيب الغالي الأستاذ على عبدالخالق توفاه الله وهو يصارع الوحش القاتل السرطان ماتت القدوة ومات الخلق».

وأضاف: «اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين.. اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة، اللهم ارحمه ولا تطفئ نور قبره».

"أغنية على الممر.. أول أفلامه الروائية"

قدّم المخرج على عبد الخالق أول أفلامه الروائية الطويلة عام 1972 بعنوان "أغنية على الممر" عن مسرحية بنفس الاسم للأديب "علي سالم"، وحقق الفيلم نجاحا فنيا هائلا، وحصل على الجائزة الثانية من مهرجان "كارلو فيفاري"، وجائزة من مهرجان "طشقند" السينمائي.

"نجاحه في فترة الثمانينيات"

قدم المخرج فى فترة الثمانينيات للسينما المصرية عدة أفلام حققت نجاحاً كبيراً، منها، "جري الوحوش"، "العار"، "بئر الخيانة"، "إعدام ميت"، "الكيف"، "أربعة في مهمة رسمية"، "الوحل"، "اغتصاب"، وغيرها.

"إنتاجه في الدراما"

اتجه المخرج على عبد الخالق بعد ذلك إلى الدراما التليفزيونية مع بداية الألفينات حيث قدم عدة مسلسلات حققت نجاح منها "نجمة الجماهير"، "البوابة الثانية"، "أولاد عزام"، "أصحاب المقام الرفيع"، "أحلامنا الحلوة".

"التأليف"

نجاح المخرج على عبد الخالق كان في التأليف أيضًا، حيث أخرج وألف 4 أفلام، ففي عام 1982 قام بكتابة وإخراج فيلم "وضاع حبى هناك" بطولة حسين فهمى، والفيلم الثاني في نفس العام وهو "إنهم يسرقون عمري" بطولة محمود المليجى وأبو بكر عزت، والفيلم الثالث عام 1983 وهو "السادة المرتشون" بطولة محمود ياسين ومحمود عبد العزيز وسعيد صالح، أما الفيلم الرابع والأخير عام 1987 وهو فيلم "أربعة في مهمة رسمية" بطولة أحمد زكى ونورا.

"علي عبد الخالق ممثلا"

خاص علي عبد الخالق تجربة التمثيل في الأعمال السينمائية أو الدرامية، بفيلم وحيد في مشواره الفني الطويل، وهو فيلم "الكافير" والذى جسد خلاله دور "كمال عبد العزيز" سفير مصر في فرنسا.