الجمعة 02 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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فن

وفاة المخرج على عبدالخالق بعد معاناة مع السرطان

المخرج علي عبدالخالق
المخرج علي عبدالخالق
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توفي اليوم الجمعة، المخرج على عبد الخالق، متأثرًا بإصابته بمرض السرطان.

وكتب أحمد عبدالخالق ابن شقيق المخرج عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله تعالى يوم الجمعة عمي الحبيب الغالي علي عبدالخالق توفاه الله وهو يصارع الوحش القاتل السرطان.. ماتت القدوة ومات الخلق».

وأضاف: «اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب العالمين.. اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة، اللهم ارحمه ولا تطفئ نور قبره».
جدير بالذكر أن علي عبدالخالق هو مخرج مصري من مواليد القاهرة في 9 يونيو 1944، ولد لأسرة متوسطة تهتم بالثقافة والفنون، وعقب إنهائه دراسته الثانوية التحق بالمعهد العالي للسينما قسم إخراج، تأثر بالفكر اليساري في صباه، مما انعكس على أفلامه الأولى.

وعقب تخرج المخرج عبدالخالق في المعهد عام 1966 عمل مساعدًا لفترة ثم اتجه إلى إخراج الأفلام.

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وائل لطفي

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