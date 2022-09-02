الجمعة 02 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

وزير الرياضة يتفقد فرع نادى النادى بشيراتون قبل التشغيل التجريبي غدا

وزير الرياضة يتفقد
وزير الرياضة يتفقد فرع النادى بشيراتون
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◄ د.أشرف صبحى: سلسلة نادى النادى أصبحت علامة مميزة على صعيد المنشآت الشبابية والرياضية.. وتقييم كامل لفترة التشغيل التجريبي بفرع شيراتون للوصول إلى أعلى مستوى من  الجاهزية قبل الافتتاح  الرسمى

 

تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم الجمعة، فرع نادى النادى بشيراتون بمصر الجديدة؛ للاطمئنان على جاهزية مختلف الإنشاءات قبل التشغيل التجريبي للنادى غداً.

 نادى النادى بشيراتون 

اطلع الوزير على جميع التجهيزات الخاصة بتشغيل البنية التحتية بالنادى من "ملاعب كرة القدم، الملاعب المتعددة الأغراض، ملاعب التنس الأرضى، ملاعب الإسكواش، صالة البولينج، صالات الأنشطة الرياضية، الصالة المغطاة، المبنى الاجتماعى والأماكن المخصصة للأسر والعائلات"، وكذا الوقوف على اللمسات النهائية بشأن ملء حمام السباحة الأوليمبى، وتجهيز صالة الجيم، وصالة الجمباز.

ومن المقرر، أن يتم التشغيل التجريبي لفرع نادى النادى بشيراتون غداً السبت ببدء الأكاديميات الرياضية بالملاعب والصالات الجاهزة للتشغيل، بجانب المُضى فى الانتهاء من الأعمال النهائية بباقى المكونات الإنشائية.

 النادى بشيراتون 

قال الدكتور أشرف صبحى :"سلسلة نادى النادى أصبحت علامة مميزة بما تتيحه من خدمات  شبابية ورياضية للمواطنين والنشء والشباب، وتراعى وزارة الشباب والرياضة أن يتوافر بها كافة المقومات والإمكانيات من بنية تحتية متنوعة تلبى رغبات الأعضاء"، مشيراً إلى أن فرع نادى النادى بشيراتون يمثل صرحاً رياضياً جديداً يُضاف إلى قيمة المنشآت التابعة للوزارة.

وزير الرياضة يتفقد فرع النادى بشيراتون 

وجه وزير الرياضة المعنيين بإدارة وتشغيل نادى النادى بشيراتون بمتابعة كل التفاصيل التى ستطرأ خلال فترة  التشغيل التجريبي للنادى،  وتقييم الأداء للوصول إلى أعلى مستوى من الجاهزية؛ تمهيداً للتشغيل الرسمى للنادى بكامل طاقته.

رئيس التحرير

وائل لطفي

احتفال جديد بالعميد

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