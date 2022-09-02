عقد أول حوار استراتيجي بين إسرائيل وألمانيا

عقد أول حوار استراتيجي بين ممثلين أمنيين من إسرائيل وألمانيا، اليوم الجمعة، في تل أبيب، من أجل بحث آليات تطوير العلاقات بين الجانبين.

وقال مكتب يائير لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن الحوار الاستراتيجي ضم مسئولين من وزارتي الخارجية الإسرائيلية والألمانية، وكذلك جهازي المخابرات، واصفًا إياه بـ"الاجتماع التاريخي".

وأضاف مكتب لابيد: "الجانب الإسرائيلي استعرض الخطر الذي يمثله إحياء الاتفاق النووي مع إيران"، مشيرًا إلى أن تل أبيب وبرلين أكدا العلاقات الخاصة والفريدة بينهما والتزامهما بتعزيزها.

وشملت موضوعات الحوار الاستراتيجي الأول بين إسرائيل وألمانيا مناقشة قضايا الأمن القومي، بالإضافة إلى سبل تقوية العلاقات بينهما ونقلها لآفاق جديدة.