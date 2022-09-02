مصرع طالبة أثناء عبورها الطريق فى الغربية

لقيت طالبة بالصف الثالث الثانوى مقيمة بقرية الهياتم مركز المحلة بمحافظة الغربية مصرعها، بعد أن صدمتها سيارة مسرعة أثناء عبورها طريق المحلة طنطا أمام القرية.

البداية بتلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد حوام، مأمور مركز المحلة، بورود بلاغ لشرطة النجدة بمصرع فتاة في حادث على طريق المحلة طنطا أمام قرية الهياتم.

وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين مصرع طالبة تدعى "آ . ا" بالصف الثالث الثانوي، وفي ذات السياق وضعت الأجهزة المعنية مطبات صناعية حديدية على الطريق في الاتجاهين أمام القرية لتخفيف سرعة السيارات منعا للحوادث.