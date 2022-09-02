الجمعة 02 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حبس تاجر عملة بالسوق السوداء فى الخليفة 4 أيام

حبس تاجر عملة
حبس تاجر عملة
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أمرت النيابة العامة بجنوب القاهرة بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في العملة بالسوق السوداء، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الاتجار في العملة. 

تمكنت وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

أكدت معلومات وتحريات مباحث إدارة الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون. 

وباتخاذ الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه، وبحوزته عملات "أجنبية- محلية"، وبمواجهته اعترف بحيازته المبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الاتجار في العملة جنوب القاهرة النيابة العامة النقد الأجنبي مكافحة الجريمة

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وائل لطفي

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