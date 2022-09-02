إصابة مواطن فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

وقعت مشاجرة بمساكن دمو بمحافظة الفيوم، أصيب خلالها مواطن، بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

البداية بتلقي اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا بوقوع مشاجرة بمساكن دمو بجوار مدرسة خاصة وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان وتبين أن مشاجرة نشبت بسبب خلافات الجيرة وسافرت عن إصابة ناصر م ق، 50 سنة، مصاب باشتباه كدمات وسحجات، وتم نقله لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.