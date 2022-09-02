الجمعة 02 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

إصابة مواطن فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

مشاجرة
مشاجرة
ads

وقعت مشاجرة بمساكن دمو بمحافظة الفيوم، أصيب خلالها مواطن، بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

البداية بتلقي اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا بوقوع مشاجرة بمساكن دمو بجوار مدرسة خاصة وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان وتبين أن مشاجرة نشبت بسبب خلافات الجيرة وسافرت عن إصابة ناصر م ق، 50 سنة، مصاب باشتباه كدمات وسحجات، وتم نقله لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

مشاجرة خلافات الجيرة المصاب مستشفى الفيوم العام اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

احتفال جديد بالعميد

الأكثر قراءة

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022.. تفاصيل

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي الدور الثاني 2022 برقم الجلوس

كشف ملابسات فيديو تعرّض فتاة للضرب على يد والديها بدكرنس

الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022 على موقع الدستور

استقبلها مستشفى يعمل به والدها.. معلومات عن الطفلة المتوفاة بـ«حادث الشرقية»

القاهرة تنفى إزالة مقبرة عميد الأدب العربى طه حسين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

رؤية عربية للعاصمة الإدارية

مؤمن المحمدي

بدر وبدرية

الحسين عبدالرازق

حزب الكارهين وحرب الشائعات!

فهمى عبدالسلام يكتب: عباس محمود العقاد... مضروبًا!

د. محمد عفيفي

المصيف زمان! «أبوقير»

د.محمد شادي

الجبهات المتعددة لحرب الرقائق

ماجد حبته

اختفاء القهوة!

حسين دعسة

الحل فى العراق.. حوار عراقى-عراقى بدعم عربى وأممى

صور

مؤتمر إعلان تشكيل المنتخب الوطنى

مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا فى الدورى المصرى

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة مستوطن فى عملية طعن بالخليل.. وتحييد المنفذ

مستوطنون ينفذون اقتحامًا موسعًا لعدة مناطق جنوب بيت لحم

القوات الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية