بعد الحديث عن موسم الإنفلونزا السيئة.. إليكم طرق الاستعداد لشتاء آمن

حذر الدكتور أنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، من موسم أنفلونزا سيء هذا العام.

ووفقًا لموقع “Abcnews”، قال فوسي إن الولايات المتحدة بحاجة إلى الاستعداد "لموسم إنفلونزا سيئ للغاية"، ومن جهتها تأمل إدارة بايدن في جعل الحصول على جرعة معززة من COVID-19 أمرًا روتينيًا مثل إجراء لقاح الإنفلونزا السنوي.

وفي سياق متصل، أوصى مستشارو الصحة الأمريكيون اليوم بأن يحصل معظم الأمريكيين على الجرعات المعدلة، ومن المتوقع أن تتبنى مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها هذه التوصيات،و بدأت حكومة الولايات المتحدة بالفعل في شحن بعض 170 مليون طلقة اشترتها وتؤكد على أنه سيتمتع الجميع بحرية الوصول إلى الداعم.

إليكم كيفية الاستعداد لهذه الانفلونزا السيئة:

تعتبر لقاحات الإنفلونزا هي خط الدفاع الأول في حماية نفسك من فيروس الأنفلونزا الحية، من المهم أن يتم التطعيم ضد هذا المرض التنفسي المعدي لأنه ينتقل من شخص لآخر مسبباً مرضاً خفيفاً إلى شديد، يمكن أن تؤدي النتائج الخطيرة لعدوى الأنفلونزا إلى دخول المستشفى أو الوفاة.

تشمل الأعراض المصاحبة للأنفلونزا الحمى والقشعريرة والسعال والتهاب الحلق، قد يعاني الأفراد أيضًا من آلام في العضلات أو الجسم ، وسيلان أو انسداد في الأنف، وآلام في الجسم، وصداع، وإرهاق، وإسهال، وقيء.

من المهم أن تتذكر أن العديد من هذه الأعراض موجودة أيضًا في أمراض الجهاز التنفسي الأخرى مثل نزلات البرد و COVID-19 والحساسية الموسمية.

يوصي خبراء الصحة بإعطاء لقاح الأنفلونزا السنوي لجميع الأشخاص البالغين 6 أشهر فما فوق بشرط أن يكونوا أصحاء بما يكفي للقيام بذلك، من المهم أيضًا ملاحظة أن الأفراد ما زالوا بحاجة إلى الحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية 2022-2023 حتى لو تلقوا لقاح العام الماضي ؛ لأن فيروسات الأنفلونزا تتغير دائمًا.

بعض الأفراد، مثل أولئك الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر، والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة ، معرضون بشكل كبير لخطر الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا الخطيرة.

التطعيم السنوي هو الطريقة الوحيدة للحفاظ على الحماية في كل موسم، يعتبر شهري سبتمبر وأكتوبر من الأوقات الجيدة بشكل عام للتطعيم. من الناحية المثالية ، ينبغي تطعيم الجميع بحلول نهاية شهر نوفمبر، يعد التطعيم ضد الإنفلونزا طريقة آمنة وفعالة لحماية نفسك ومن تهتم لأمرهم من الإنفلونزا.