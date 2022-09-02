حدث ليلًا.. إحالة الأم والعشيق للجنايات.. تفاصيل التحريات فى مقتل طفلة منشأة القناطر

شهدت الساعات الماضية عددا من الحوادث التي تهم الرأي العام، نرصد أبرزها في نشرة أخبار الحوادث.

- إحالة الأم والعشيق للجنايات.. تفاصيل تحريات المباحث في مقتل طفلة منشأة القناطر

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، تفاصيل اتهام سيدة بقتل طفلتها والشروع في قتل باقي أطفالها الثلاثة، بمساعدة عشيقها لإجبار زوجها على تطليقها، بمنطقة المناشي التابعة لمركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، في القضية رقم 7792 لسنة 2022 جنايات مركز منشأة القناطر.

وتضمنت أقوال معاون مباحث مركز شرطة منشأة القناطر خلال تحقيقات النيابة العامة، ورود تلقيه بلاغ مفاده وصول المجني عليها الأولى إلى المستشفى جثة هامدة فانتقل لفحص البلاغ وتقابل مع الشهود من الأولى أحد الجيران وحتى الثالث فأبلغوه بما شهدوا، ثم قام بإعداد خطة بحث وتحريات مكثفة أسفرت عن توصله إلى أن الواقعة حدثت على إثر علاقة غير شرعية بين المتهمين، واتفاقهما على قتل أطفال المتهمة وسرقة أموال زوجها.

- التحريات تكشف تفاصيل الجريمة

وأضاف أن التحريات كشفت عن قيام المتهمين بإعداد مخطط إجرامي وقاما بتنفيذه، بأن أعدت المتهمة الأولي (رباط قماشي) ونقلت طفلتها المجني عليها من غرفة نومها مع أشقائها لغرفة نوم زوجها حتى لا يشعر أشقاؤها بقتلها، وحضر لمسكنها المتهم الثاني ومكنته من الدخول للمسكن لتنفيذ مخططهما وسلمته الرباط القماشي، فدلف إلى غرفة المجني عليها الأولى وأحكم حول عنقها الرباط المار ذكره حتى تيقن من إزهاق روحها مطمئنا قلبه لتواجد المتهمة الأولى على مسرح الواقعة، للشد من أزره ثم قدمت له المتهمة (شاكوش) فقام بكسر قفل دولاب زوجها وتمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي من صندوق مدخراتهم وفر هاربا.

وأردف أنه نفاذا لأمر الضبط والإحضار تمكن من ضبط المتهمين، وأوضح انه بمواجهتهما اقرا له بارتكابها الواقعة على ذات النحو، بل أرشده المتهم الثاني إلى المبلغ المالي موضوع السرقة.

وجاء نص قرار الإحالة، أنه بعد الإطلاع على الأوراق وما فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة، فيها "أميرة.ا" 29 سنة، و"فرج.م" 30 سنة، نجار مسلح، بأنه في 8 مايو 2022، بدائرة مركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وعلى إثر علاقة حميمية غير شرعية تجمع بين المتهمين، أعدا مخططاً إجرامياً بغرض هدم وتخريب زيجة المتهمة القائمة بارتكاب الجرائم التالية، حيث بيتا النية وعقدا العزم على قتل أبنائها المجني عليهم الأطفال الثلاثة "س. س"، "س. س"، "ر. س"، مع سبق الإصرار.

وتابع بيان الإحالة، "المتهمة أعدت مسرح الجريمة بأن وضعت نجلتها الأكبر سنا - الأولى- داخل غرفة مستقلة في فراش النوم، واستحضرت رباط قماشي حتى حضر إلي مسكنها المتهم في الزمن المتفق عليه بالصباح الباكر، فتحصل على الرباط القماشي من المتهمة واستهل مخططهما الإجرامي بقتل المجني عليها الطفلة "س. س"، فتوجه صوب غرفتها واستغل نومها وانعدام مقاومتها فأحكم قبضته حول عنقها مستخدمًا الرباط حتى انقطعت أنفاسها وتوقفت نبضات قلبها، مما أدى لوفاتها في الحال وفق تقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق وحال تواجد المتهمة خارج الغرفة، وهم بمتابعة المخطط الإجرامي بالشروع في قتل المجني عليهما الطفلين "س .س"، "ر. س" إلا وقد وقف إثر ذلك لتوجس المتهمة خيفة وخشية من افتضاح أمرهما وفرار المتهم من مسرح الجريمة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف القرار، أنهما سرقا المبلغ المالي المبين قدرا بالأوراق والمملوك للمجني عليه "س ر" بأنه وبمناسبة تواجدهما بمسكن المجني عليه، استحضرت المتهمة زوجة الأخير - أداة (شاكوش) وأعطته للمتهم، والذي استخدمه بالطرق على قفل دولاب المجني عليه حتى انفض وتمكنا بذلك من بلوغ مقصدهما بالاستيلاء على المبلغ المالي المودع داخل الدولاب علي النحو المبين بالتحقيقات.

- "رفضت إتاوة الانتظار".. حبس المتهمين بإتلاف إطار سيارة سيدة بالتجمع الخامس

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بسبب إتلاف إطار سيارة خاصة بسيدة أمام أحد المراكز التجارية بنطاق دائرة القسم.

كانت قد رصدت المتابعة الأمنية تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، متضمنًا تضرر إحدى السيدات من منادي سيارات أمام أحد المراكز التجارية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، بسبب إتلافه إطار السيارة الخاصة بها لرفضها دفع مبلغ مالى نظير انتظار السيارة.

أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

- حبس 18 تاجر مخدرات في حلوان

نجحت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، في ضبط 18 تاجر مخدرات، بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة، و5 أسلحة نارية، خلال حملة أمنية شنتها وحدة مباحث القسم خلال 24 ساعة بمنطقة كفر العلو بدائرة القسم.

وتباشر نيابة حلوان الجزئية التحقيقات مع المتهمين، التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طلبت النيابة سرعة التحريات.

ونجحت وحدة مباحث حلوان في القبض على مجموعة من تجار المخدرات، وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة بمختلف أنوعها، 5 أسلحة نارية وطلقات، وتحرر لهم جميعًا محاضر بالمضبوطات الخاصة بهم.

- السيطرة على حريق محول كهرباء في أبوالنمرس

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق اندلع في محول كهرباء بأبوالنمرس، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد تصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من محول كهرباء بأبوالنمرس بالجيزة، ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ3 سيارات إطفاء.

وبإجراء التحريات، تبين أن الحريق وقع بمحول كهرباء نتيجة ارتفاع درجة الحرارة أدت لاشتعاله في منطقة أبوالنمرس بالجيزة، وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي المجاورات، وحاصروا مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون إصابات، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.