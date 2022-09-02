إيران.. انفجار قوى يهز منشأة نفطية فى خوزستان

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا أن انفجارا قويا هز مصنعا في مدينة عبادان بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران.

وقالت الوكالة انه سمع دوي انفجار قوي، مساء الخميس، في مدينة عبادان ناتج عن انفجار أحد أفران وحدة تصنيع الكبريت في المصفاة النفطية بعد تشغيل إحدى وحدات المرحلة الثالثة للمصفاة.

وتابعت الوكالة نقلا عن مصادر أن فرن صنع الكبريت من المرحلة الثالثة والذي كان من المقرر أن يدخل مرحلة التشغيل مساء الخميس بعد خضوعه لعملية إصلاح، انفجر خلال الفحص التجريبي.

وأشارت إلى أن الانفجار لم يسفر عن خسائر بشرية ومادية، وان عملية الانتاج في المصفاة مستمرة بشكل طبيعي.

وتعد مصفاة عبادان من أقدم مجمعات التكرير في إيران وتنتج 25% من حاجة البلاد من الوقود، وهي مبنية منذ العام 1912.