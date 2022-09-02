الجمعة 02 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

عالم

إيران.. انفجار قوى يهز منشأة نفطية فى خوزستان

انفجار
انفجار
ads

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا أن انفجارا قويا هز مصنعا في مدينة عبادان بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران.

 

وقالت الوكالة انه سمع دوي انفجار قوي، مساء الخميس، في مدينة عبادان ناتج عن انفجار أحد أفران وحدة تصنيع الكبريت في المصفاة النفطية بعد تشغيل إحدى وحدات المرحلة الثالثة للمصفاة.

 

وتابعت الوكالة نقلا عن مصادر أن فرن صنع الكبريت من المرحلة الثالثة والذي كان من المقرر أن يدخل مرحلة التشغيل مساء الخميس بعد خضوعه لعملية إصلاح، انفجر خلال الفحص التجريبي.

 

وأشارت إلى أن الانفجار لم يسفر عن خسائر بشرية ومادية، وان عملية الانتاج في المصفاة مستمرة بشكل طبيعي.

 

وتعد مصفاة عبادان من أقدم مجمعات التكرير في إيران وتنتج 25% من حاجة البلاد من الوقود، وهي مبنية منذ العام 1912.

رئيس التحرير

وائل لطفي

احتفال جديد بالعميد

الأكثر قراءة

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022.. تفاصيل

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي الدور الثاني 2022 برقم الجلوس

الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022 على موقع الدستور

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الثانى فور اعتمادها رسميًا

مفتوح الآن.. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022 برقم الجلوس Nategtk

نتيجتك 2022.. رابط نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

حزب الكارهين وحرب الشائعات!

فهمى عبدالسلام يكتب: عباس محمود العقاد... مضروبًا!

د. محمد عفيفي

المصيف زمان! «أبوقير»

د.محمد شادي

الجبهات المتعددة لحرب الرقائق

ماجد حبته

اختفاء القهوة!

حسين دعسة

الحل فى العراق.. حوار عراقى-عراقى بدعم عربى وأممى

خالد عكاشة

التهديد العالمى للإخوان المسلمين «2»

محمد العسيري

أيمن بهجت.. قمر

صور

مؤتمر إعلان تشكيل المنتخب الوطنى

مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا فى الدورى المصرى

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

45 دقيقة.. ماذا دار فى كواليس مكالمة «بايدن» ورئيس وزراء إسرائيل؟

مصادر: القصف الإسرائيلى ضد مطار حلب سبقه وصول طائرة إيرانية «صور»

غارة إسرائيلية على مطار حلب الدولى