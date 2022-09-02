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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس اليوم الجمعة فى مصر| درجة الحرارة 2-9-2022

الطقس فى مصر
الطقس فى مصر
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تستمر حالة الطقس الحارة في السيطرة على أغلب أنحاء الجمهورية خاصة القاهرة ومدن الصعيد، وتستمر درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في هذا التوقيت من العام، مع توقعات بعض خبراء الأرصاد الجوية ببداية فصل الخريف مناخيًا قبل موعد بدايته فلكيًا والذي يكون في يوم 21 من الشهر الجاري.

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وتعرض الدستور في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الجمعة في مصر| درجة الحرارة

 

حالة الطقس اليوم في مصر 

 

وعن حالة الطقس اليوم الجمعة توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، أما عن حالة الطقس في جنوب والصعيد فهي  شديد الحرارة رطبة.

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وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية  أن يسود اليوم الجمعة طقس معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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وتستقر حالة الطقس و درجات الحرارة على شمال البلاد لتتراوح ما بين 33-34 درجة مئوية، فيما يظل ارتفاع الحرارة على محافظات جنوب الصعيد لتتجاوز اليوم حاجز الـ40 درجة.

 

درجات الحرارة المتوقعة 

  • القاهرة 33 24
  • طنطا 32 24
  • شبين الكوم 33 24
  • دمنهور 32 24
  • كفر الشيخ 31 25
  • دمياط 30 25
  • المنصورة 34 25
  • الزقازيق 34 25
  • بورسعيد 31 24
  • الإسماعيلية 34 24
  • السويس 34 24
  • العريش 31 24
  • الاسكندرية 30 24
  • العلمين الجديدة 30 25
  • مطروح 29 23
  • السلوم 29 23
  • سيوة 37 22
  • رأس سدر 38 26
  • نخل 35 22
  • نويبع 38 27
  • طابا 37 26
  • الطور 32 27
  • شلاتين 39 30
  • أبو رماد 38 29
  • حلايب 35 27
  • رأس حدربة 36 27
  • رفح 31 24
  • شرم الشيخ 40 29
  • الغردقة 37 28
  • كاترين 35 20
  • مرسى علم 38 28
  • الفيوم 34 24
  • بني سويف 35 23
  • المنيا 36 22
  • أسيوط 36 22
  • سوهاج 40 25
  • قنا 41 27
  • الأقصر 42 28
  • أسوان 43 30
  • إدفو 42 29
  • أبوسمبل 42 28
  • الوادى الجديد 40 27

 

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