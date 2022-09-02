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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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اقتصاد

سعر الدولار اليوم الجمعة فى البنوك المصرية 2-9-2022

الدولار
الدولار
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استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم عند نفس السعر الذي سجله أول أمس الأربعاء وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 19.25 جنيه للبيع، وكان سعر الدولار قد شهد استقرار سعري في أغلب البنوك خلال تعاملات أمس الخميس ويستمر عند نفس المستوى السعري خلال يومي  الجمعة والسبت والتي تعد إجازة إسبوعية للبنوك المصرية.

 

وكان سعر الدولار قد تخطى 19 جنيهاً منذ عدة أسابيع رغم اتجاه البنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة، ولكن وسط تكهنات كبيرة باضطراره إلى رفعها مرة ثانية خلال الأسابيع القادمة حتى تنتهي موجة التضخم التي يعاني منها العالم، والتي اضطرت البنك الفيدرالي الأمريكي الي رفع سعر الفائدة عدة مرات متتالية.

 

وتعرض “الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار اليوم الجمعة في البنوك المصرية.

 

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي 

 

  • استقر سعر الدولار اليوم على شاشات البنك المركزي المصري عند  19.18 جنيه للشراء، 19.25 جنيه للبيع.

 

  • كما استقر سعر الدولار في البنك الأهلى المصرى عند 19.18 للشراء و19.24 للبيع.
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  • بلغت سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي عن 19.23 للشراء 19.25 للبيع.

 

  • سعر الدولار اليوم في بنك مصر سجل  19.18 جنيه للشراء و19.24جنيه  للبيع.

 

  • سجل سعر الدولار اليوم في بنك كريدى أجريكول اليوم 19.19 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع.

 

  • بلغ سعر الدولار اليوم في بنك العربي الأفريقي الدولي الآن 19.12 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع.

 

  • بلغ سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد 19.16 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع.

 

  • سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطنى 19.16 للشراء و19.26 للبيع.

 

  • بلغ سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني 19.16 للشراء و19.26 للبيع.

 

  • وصلت سعر الدولار اليوم في بنك بلوم 19.12 للشراء و19.22للبيع.

 

  • وصلت سعر الدولار في أبوظبي التجاري 19.16 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع.

 

  • بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 19.16 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع.

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  • جاء سعر الدولار في بنك قناة السويس 19.12 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع.

 

  • بلغ سعر الدولار في بنك الأهلي المتحد 19.2 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع.

 

  • سجل سعر الدولار بنك البركة إلى 19.16 للشراء و19.26 للبيع.

 

  • بلغ سعر الدولار في بنك إتش إس بى إس  19.12 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.

 

  • وصل سعر الدولار في بنك المشرق 19.12جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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