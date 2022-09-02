«رفضت إتاوة الانتظار».. حبس المتهمين بإتلاف إطار سيارة سيدة بالتجمع الخامس

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات بسبب إتلاف إطار سيارة خاصة بسيدة أمام أحد المراكز التجارية بنطاق دائرة القسم.

كانت قد رصدت المتابعة الأمنية تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، متضمنًا تضرر إحدى السيدات من منادى سيارات أمام أحد المراكز التجارية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، بسبب إتلافه إطار السيارة الخاصة بها لرفضها دفع مبلغ مالى نظير انتظار السيارة.

أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.