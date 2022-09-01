فهمى عبدالسلام يكتب: عباس محمود العقاد... مضروبًا!

من المفترض أن يدخل أديب عملاق مثل العقاد، المعارك الفكرية، وأن تهزم فكرته فكرة أخرى مناوئة، أن تصارع معلومته معلومة أخرى مخالفة، لكن أن يتلقى العقاد الصفعات والركلات والضربات على قارعة الطريق، مثله مثل أى «زلنطحى» فهذا غير معقول ولا يصدق، لكن هذا ما حدث وذكره بالتفصيل المفكر الكبير الراحل د. عبدالرحمن بدوى، فى مذكراته «سيرة حياتى». الحكاية حدثت فى سنة ١٩٣٨، وقتها كان كل من العقاد وبدوى فى ريعان الشباب، والمسألة أن د. بدوى انضم إلى حزب مصر الفتاة صاحب الميول الفاشية، ولم يكن وحده فقد انضم معه الكاتب الكبير والوطنى الغيور فتحى رضوان، ونورالدين طراف والكاتب محمد صبيح وإبراهيم شكرى، على الرغم أن مصر الفتاة كانت له ميليشيات عرفت باسم «القمصان الزرقاء». ويعلل د. بدوى انضمامه إلى مصر الفتاة لاعتقاده بأن «المبادئ إن لم تستند إلى القوة تصبح مثلًا عليا لا محل لها على أرض الواقع»، ويعترف د. بدوى أن مصر الفتاة استخدم ميليشياته فى تهديد الخصوم السياسيين وترويعهم وضربهم وحرق مقارهم، وعندما تم القبض على بعضهم، أرسل الحزب شابين انفردا بالقاضى الذى سيقف المتهمون أمامه، ولوحا للقاضى بالطبنجات، ووصلت رسالة مصر الفتاة للقاضى الذى اعتذر عن عدم استكمال القضية، وكان حزب مصر الفتاة يصدر جريدة أسبوعية بعنوان «الصرخة»- ويكفى الاسم الدال على المحتوى- ويعترف د. بدوى أن مقالته النارية أوحت للشابين بترويع القاضى المذكور وتهديده كما اعترفا للدكتور بدوى صراحة.

وكان محمود فهمى النقراشى باشا المنشق عن الوفد ومؤسس حزب «السعديين» رئيسًا للوزراء، وانهال الإخوان ومصر الفتاة على الحكومة السعدية بالهجوم الحاد فى جريدة الصرخة وجريدة الإخوان، وكان العقاد آنذاك يكتب فى جريدة السعديين، ويهاجم من يهاجمون النقراشى، فهاجم العقاد كلًا من الإخوان ومصر الفتاة بقلمه اللاذع السليط، فسكت الإخوان عن الهجوم ولم يردوا، لكن جريدة الصرخة لسان حال مصر الفتاة ردت ردًا ناريًا كتبه محمد صبيح بعنوان «العقاد الجهول يعلمنا ما لا يعلم». وامتشق العقاد قلمه النارى وكتب هجومًا لاذعًا تهكم فيه على مصر الفتاة وزعيمها وأعضائها. واجتمع أهل مصر الفتاة، واقترحوا أن يردوا على العقاد برد نارى ليجعلوا منه عبرة لمن اعتبر. وهنا انبرى عبدالرحمن بدوى- الذى كان يعد رسالته لدرجة الماجستير فى الفلسفة وهى بعنوان «الموت فى الفلسفة الوجودية»- واقترح على رفاقه فى الحزب، أن العقاد سيسعد بالرد عليه، لأن رد مصر الفتاة عليه سيتيح للعقاد الفرصة لكى ينال من مصر الفتاة وسوف ينكل بهم بقلمه، وطرح د. بدوى أنه يرى أن الشىء الوحيد الذى سيردع العقاد هو «الضرب»!! ولا شىء غير الضرب المبرح قادر على ردعه.

وتبنى رفاق مصر الفتاة الحل الذى طرحه الفيلسوف الوجودى د. بدوى، وقرروا ضرب العقاد، وأوكلوا المهمة إلى الشابين اللذين روعا القاضى إياه وجعلاه يتخلى عن الحكم فى القضية كما أسلفنا، وتربص الشابان بالعقاد، واصطاداه وهو يسير وحده يتريض فى شوارع مصر الجديدة الخاوية، وانقضا على العقاد، وفين يوجعك، انهالا على المفكر عباس محمود العقاد ضربًا وصفعًا وركلًا، ولم ينسيا أن يبلغاه أن هذا ثمن هجومه الغاشم على مصر الفتاة ورموزها، ولو عاود الهجوم سينال ما لذ وطاب من الحجج المنتقاة الدالة على رفعة مصر الفتاة وصحة خطها السياسى! المدهش أن العقاد استوعب الدرس ولم يعاود الهجوم على مصر الفتاة، ولم يقترب منها من قريب أو بعيد.

ويكتب د. عبدالرحمن بدوى فى مذكراته البديعة، أن مؤلفاته بلغت مائة وعشرين كتابًا، وأنه فى شبابه تورط فى الانتماء لحزب مصر الفتاة، وأن أحمد حسين مؤسس وزعيم مصر الفتاة جعله برعونته وبعناده واستبداده وحماقته يترك الحزب نهائيًا عام ١٩٤٢، وقد ورطه أحمد حسين فى ترجمة خطابين من العربية إلى الألمانية والإيطالية، والخطابان اللذان كتبهما أحمد حسين، واحد منهما موجه إلى هتلر! والثانى إلى موسولينى، يدعوهما أحمد حسين إلى دخول الإسلام، على غرار الخطابات التى كان الرسول يبعث بها إلى المقوقس وكسرى ونجاشى، اسلم تسلم يا هتلر!

وحاول بدوى أن يثنى أحمد حسين عن عزمه، وأن ينشر الخطابين فى جريدة الصرخة كخطاب مفتوح، إلا أن الزعيم أصر. ويكتب د. بدوى فى مذكراته بالنص «ومن عجبٍ أننى أطعت»، وبعث حزب مصر الفتاة الخطاب الأول إلى السفارة الألمانية والثانى إلى السفارة الإيطالية، وكان السفير الألمانى رجلًا جادًا، فتجاهل المسألة، كما أخبر المستشار الشرقى للسفارة، وكأنه لم يتلق رسائل، ومنع استقبال أى شىء من مصر الفتاة إلى الأبد، أما الملحق الإيطالى فكان رجلًا فكهًا يحب الدعابة فتظاهر بالموافقة وقبول ما جاء فى الرسالة، بل قال إن موسولينى سمى نفسه سيف الإسلام وسيركب فرسًا أبيض، وكان بالطبع يمزح ويتفكّه.

وفى عام ١٩٤٢ خرج د. بدوى من الحزب رسميًا، لتنقطع صلته بالسياسة وعالمها المضطرب المتقلب، ليأخذ من العلم هدفًا وغاية، ويطوى صفحة من صفحات حياته الحافلة، كان دافعه خلالها وطنيته وحماسه الفائق لاستقلال مصر عن الاحتلال الإنجليزى، وتفرغ بعدها للعلم والكتب والفلاسفة والمخطوطات فأثرى المكتبة العربية بمائة وعشرين كتابًا من ينابيع الفكر من تأليفه أو ترجمته أو تحقيقه.