رابط الاستعلام عن نتيجة الاغتراب 2022.. وشروط وقواعد قبول الطلب

في هذه الساعات تتزايد معدلات البحث عن نتيجة تقليل الاغتراب 2022 ، عبر محرك «جوجل»، فيما أعلن موقع التنسيق، عبر بوابة خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد، استمرار قبول التسجيل للمستنفذين والمتخلفين عن مراحل التنسيق، وأفاد الموقع في رسالة بسيطة موجهة للطلاب: ترقبوا نتيجة تقليل الاغتراب 2022 .

رابط الاستعلام عن نتيجة الاغتراب 2022

يتم الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2022، من خلال بوابة التنسيق الإلكترونية، عبر الرابط التالي:

وتظهر نتيجة تقليل الاغتراب 2022 على أساس درجات الطالب في الشهادة الثانوية، ويتم المفاضلة بين الطلاب على أساس المجموع من خلال بوابة التنسيق الالكترونية

نتيجة تقليل الاغتراب 2022.. الشروط والقواعد المنظمة

وفي هذا الإطار اشترط المجلس الأعلى للجامعات، بعض القواعد المنظمة لتقليل الاغتراب 2022، لتنظيم التحويل بين الكليات الجامعية ضمن خدمة تقليل الاغتراب، على النحو الآتي:

من شروط تقليل الاغتراب 2022 ، أن يكون التحويل المُناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع، وأن يكون التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

ولتقليل الاغتراب 2022 يشترط الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

واشترط المجلس الاعلى للجامعات لتقليل الاغتراب 2022 أن لا توجد تحويلات ورقية، وكذلك أن يكون التحويل لمرة واحدة فقط.

تقليل الاغتراب 2022 يشترط استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها، وأن تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

تقليل الاغتراب 2022

يتم تقليل الاغتراب 2022 ضمن تنسيق الجامعات في حدود النسبة المقررة لتقليل الاغتراب، وهي 10% وفقاً للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها في مرحلة تقليل الاغتراب 2022 .

قواعد تقليل الاغتراب 2022

ويكون تقليل الاغتراب 2022 ، في إطار المنطقة الجغرافية (أ) وتقليل الاغتراب أي التحويل لمرة واحدة فقط ولا يوجد تحويل ثلاثي، وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة، يتم فتح باب التحويلات لمرحلة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة بنفس قواعد تقليل اغتراب المرحلة الأولى والثانية.

الجامعات الأهلية الجديدة 2022

وفي ظل بحث الطلاب عن تقليل الاغتراب 2022 ، يذكر أن مكتب التنسيق فتح باب التقديم للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة المُنبثقة عن الجامعات الحكومية البالغ عددها اثنتا عشرة جامعة (جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية)، للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) هذا العام.

وعلى الطلاب خريجي الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) هذا العام الراغبين في التقديم للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، التقدم مباشرة إلى هذه الجامعات.

موعد بدء التقديم في الجامعات الأهلية الحكومية 2022

وحددت التعليم العالي فترة تقديم الطلاب للجامعات لمدة 5 أيام، تبدأ من الأحد، 4 سبتمبر وحتى الخميس، 8 سبتمبر 2022، وسوف يتم قبول الطلاب بالتخصصات المختلفة وفقًا لمجموعهم.