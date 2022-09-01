ضبط 3 متهمين بالنصب على المواطنين فى الهرم

نجح ضباط مباحث الجيزة في القبض على 3 متهمين بالنصب على المواطنين بمنطقة الهرم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

البداية مع معلومات تلقاها ضباط مباحث قسم شرطة الهرم، بتورط 3 عاطلين فى النصب على عدد من الأشخاص، بواسطة انتحال الصفة، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين للمتهمين، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بصحة الاتهامامات المنسوب إليهم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.