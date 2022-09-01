الخطوات بالتفصيل.. رابط بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2022

بطاقة الخدمات المتكاملة، واستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، من الكلمات الأكثر بحثًا على محرك البحث جوجل خلال هذه الأيام حيث يبحث الكثير من ذوي الهمم، عن خطوات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، ورابط التقديم على بطاقة الخدمات المتكاملة 2022، وشروط التقديم على كارت الخدمات المتكاملة، باعتبار البطاقة هي الطريقة الوحيدة لحصول ذوي الإعاقة على حقوقهم، بعد التعديلات الأخيرة على قانون ذوي الإعاقة كونها تفيدهم في الحصول على خدمات ذوي الإعاقة الممنوحة من الدولة.

بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2022

وفى هذا التقرير، يستعرض " الدستور" جميع المعلومات الخاصة بكيفية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والتى أقرتها وزارة التضامن الاجتماعى، والفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة، وكيفية حجز قومسيون طبى لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، وموقع وزارة الصحة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022.

تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة

ولهذا الغرض أتاحت وزارة التضامن الإجتماعى، رابطًا خاصًا لطلبات التقديم والاستعلام عن إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإحتياجات الخاصة من أصحاب الإعاقات المختلفة.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنّ إعاقات المرحلة الثانية للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، تشمل جميع أنواع الإعاقات المنصوص عليها بالمادة الرابعة باللائحة التنفيذية، لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، باستثناء أمراض القلب والاضطرابات.

أهمية بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

من المعروف أن بطاقة الخدمات المتكاملة، بها الكثير من المميزات الخاصة لدعم ذوي الإعاقة، مثل:

1- الجمع بين معاشين.

2- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية.

3- الكشف المجانى في المستشفيات.

4- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

5- الإعفاء من الضرائب.

6- الدمج في مدارس التعليم الأساسى، كما تتيح بطاقة الخدمات المتكاملة، الدمج في المعاهد والجامعات.

7- الإعفاء من الرسوم الجمركية على سيارة معاقين.

خطوات التقديم على بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

وأوضحت وزارة التضامن، الخطوات الأساسية للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.. وهى كالتالى:

خطوات تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

1- تقديم الطلب والتسجيل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي للخدمات المتكاملة من خلال هذا الرابــــــــط.

2- تسجيل البيانات الشخصية بكل دقة، باعتبارها مسئولية قانونية يتوقف عليها قبول الطلب. وتأكد من أن الملفات المرفقه واضحه ومرفقة بشكل صحيح وسليم.

3- ملئ استمارة البيانات الأساسية من خلال مجموعة أسئلة.

4- الاحتفاظ بالرقم الطلب الخاص بك. ويجب الاحتفاظ به.

5- قم بالإستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الإستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

ماذا بعد التقديم وملىء البيانات لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة ؟

- في حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل إلى قمت بإختيارة في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك

- بناء على الخطوات والبيانات التي تم إستيفائها، سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على كارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة.. وذلك وفقًا لما نشره موقع وزارة التضامن الاجتماعي.