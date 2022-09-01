الخميس 01 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

بـ4 ملايين جنيه.. إحباط محاولة ترويج 580 طربة حشيش في مطروح والبحيرة

حشيش
حشيش
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نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في ضبط 580 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عددٍ من العناصر الإجرامية بنطاق محافظتى البحيرة ومطروح. 

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، وبالاشتراك مع مديرتى أمن البحيرة ومطروح، نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، مُتخذين من دوائر مركزى شرطة "أبوالمطامير – إيتاى البارود" بمحافظة البحيرة ومطروح مسرحًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات بمحافظة البحيرة؛ نجحت قوة مشتركة في ضبط عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بالبحيرة، وبحوزته 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وضبط عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة، وبحوزته 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول.

كما تم ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح حال استقلاله سيارة بدائرة القسم، وبحوزته 230 طربة لمخدر الحشيش وزنت 23 كيلو جراما ومبلغ مالى  و2هاتف محمول.

وقدرت قيمة المواد المخدرة المضبوطة بـ(4٫060٫000 أربعة ملايين وستون ألف جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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