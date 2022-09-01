ضبط صاحب شركة يبيع أجهزة إلكترونية بدون تراخيص فى عابدين

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب شركة لتجارة وبيع أجهزة الحاسب الآلى بدون تراخيص فى عابدين وحرر محضر بالواقعة.

ورد بلاغ للواء محمد عبد الله، مدير مباحث العاصمة، يفيد بإدارة شخص شركة دون ترخيص وقيامه بتجميع كميات كبيرة من أجهزة الحاسب الآلى من خامات مستعملة ووضعها داخل "شاسيه" جديد وبيعها على أنها أجهزة جديدة غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.. وقد عثر بداخل الشركة المشار إليها على "كميات كبيرة من أجزاء ومكونات أجهزة الحاسب الآلى - عدد من الأدوات المستخدمة فى التجميع- 1000 ملصق- دفتر تسلم بضائع- مبالغ مالية من متحصلات بيع الأجهزة".. وقد قدرت المضبوطات بحوالى 2 مليون جنيه.

وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.