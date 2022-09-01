الأول على مستوى القوات المسلحة.. الفريق أسامة عسكر يتفقد معهد المهندسين العسكريين

تفقد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، معهد المهندسين العسكريين لحصوله على المركز الأول على مستوى المعاهد التعليمية للقوات المسلحة في نتائج المرور على المعاهد العسكرية، وذلك فى إطار المتابعة الدورية والمستمرة التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للمعاهد والمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة.

الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة

بدأت الجولة التفقدية بكلمة اللواء أ. ح هشام السويفي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم الدائم للهيئة الهندسية ومنشآتها التعليمية لتؤدى مهامها بكفاءة واقتدار ضمن المنظومة التعليمية المتكاملة للقوات المسلحة، مؤكداً أن حصول معهد المهندسين العسكريين على المركز الأول على مستوى المعاهد التعليمية للقوات المسلحة هو انعكاس لمواصلة رجال الهيئة العمل ليلاً ونهاراً بتفانٍ وإخلاص.

الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة

وأعلن رئيس هيئة التفتيش للقوات المسلحة عن حصول معاهد المهندسين العسكريين والدفاع الجوى ونظم المعلومات على المراكز الثلاثة الأولى على مستوى المعاهد التعليمية للقوات المسلحة، أعقبه عرض فيلم تسجيلى عن معهد المهندسين العسكريين، وما يشهده من تطور تكنولوجى، واعتماده على مناهج علمية متطورة فى أساليب تدريب رجال الهيئة الهندسية.

الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة

ونقل الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وتهنئته للمعاهد المتفوقة، كما كرم المتميزين من المعاهد التعليمية الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى، مشيدًا بالكفاءة العالية والأداء المتميز الذى وصلت إليه تلك المعاهد، والتى تؤهلهم لبناء أجيال متعاقبة من الضباط القادرين على دعم مسيرة العمل والتطوير داخل القوات المسلحة.

الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة

وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بجولة تفقدية لعدد من أجنحة المعهد والمنشآت التعليمية؛ للإطمئنان على العملية التعليمية التى تم تطويرها وتحديثها وفقاً لأحدث النظم العلمية.

حضر الجولة عدد من قادة القوات المسلحة.