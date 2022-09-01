الخميس 01 سبتمبر 2022
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تحقيقات ومتابعات

رابط الدستور.. نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2022 دور ثاني

الثانوية العامة
الثانوية العامة
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يكثف البحث عن نتيجة الدور الثاني في الثانوية العامة 2022 خاصة بعد أن اعتمدها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حيث يرغب آلاف الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ في النجاح بالدور الأول معرفة نتيجتهم في الدور الثاني للالتحاق بتنسيق المرحلة الثالثة في الجامعات 2022 والتي تتوقف على ظهور نتيجة الثانوية العامة الثانوية العامة.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022

من جانبها، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الموعد النهائي للإعلان الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الثاني، وسهلت خطوات الحصول على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022 على موقع الدستور

رابط النتيجة.. موعد التقديم على تظلم الدور الثاني في الثانوية العامة 2022

رابط نتيجة الدور الثاني في الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم

متاحة الأن .. نتيجة الدور الثاني في الثانوية العامة 2022  عبر موقع الدستور

والأن يوفر موقع الدستور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022عبر الرابط التالي برقم  الجلوس فقط  بخطوة واحدة 

نجاح طلاب الثانوية العامة الدور الثاني 2022 بنسبة مرتفعة 

وحددت وزارة التربية والتعليم، موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الثاني على بوابتها الالكترونية، وكشفت نسبة النجاح في نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 بـ 88.7 %، حيث بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 157 ألفا و930 طالبا/طالبة، حضر منهم 156 ألفا و88 طالبا/طالبة، وبلغ عدد الناجحين 138 ألفا و475 طالبا/طالبة.

 يستعرض "الدستور" من خلال التقرير التالي نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس..

متوفرة الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الثاني

واعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2021.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الدور الثاني عبر الموقع الإلكتروني للوزارة خلال دقائق من هنا 

ويذكر أنه بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 157 ألفا و930 طالب/طالبة، حضر منهم 156 ألف و88 طالب/طالبة، وبلغ عدد الناجحين 138 ألف و475 طالب/طالبة بنسبة 88.7%.

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

ومن المقرر أن تظهر نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 برقم الجلوس، على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم.

ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 برقم الجلوس، على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم.

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رابط النتيجة.. موعد التقديم على تظلم الدور الثاني في الثانوية العامة 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحية للداخلية

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