الخميس 01 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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سياسي

الرئيس السيسى يوجه بالإسراع فى إقامة مشروعات إنتاج ونقل الطاقة النظيفة إلى أوروبا

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، السيد ديميتري كوبيلوزيس، رئيس اتحاد شركات كوبيلوزيس اليونانية للكهرباء، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، بأن اللقاء تناول استعراض التعاون لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في مصر، ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان، من خلال إنشاء كابل بحرى للربط الكهربائى بين البلدين. 

وأعرب رئيس اتحاد شركات كوبيلوزيس عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، مشيدًا بما حققته مصر خلال السنوات الماضية بقيادة سيادته من إنجازات فى البنية الأساسية للدولة، خاصة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى مدة زمنية قياسية، مؤكدًا تطلعه لتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة على أرض مصر التى تتمتع بثراء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك الربط الكهربائى مع اليونان، خاصة فى إطار التحديات التى تواجه أوروبا حاليًا فى مجال الطاقة.  

واستعرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، عناصر مخطط التعاون مع الجانب اليوناني لإنتاج ٩،٥ جيجا وات من الكهرباء من طاقة الرياح والشمس فى مصر، ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان من خلال إنشاء كابل بحرى للربط الكهربائى بين البلدين، وذلك بعد أن أصبحت مصر تمتلك بنية أساسية حديثة فى مجال الكهرباء وفق استراتيجية وطنية متكاملة الأركان من محطات إنتاج، وخطوط نقل، وشبكات توزيع وتحكم، ضمنت استدامة تأمينَ الإمدادات الكهربائية لكافة ربوع الدولة، وكذلك فتحت آفاق إقامة مشروعات الربط الإقليمي الكهربائى. 

ووجه الرئيس بالإسراع فى بلورة التعاون المشترك مع الشركة اليونانية لإقامة مشروعات إنتاج ونقل الطاقة النظيفة، الذي يخدم ليس فقط مصر واليونان، ولكن القارتين الإفريقية والأوروبية، وترسيخًا لوضعية مصر كمحور ومركز إقليمي لتداول الطاقة بمختلف أنواعها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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