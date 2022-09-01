الخميس 01 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

سقوط طبيب سابق استولى على 6 ملايين جنيه من 28 شخصًا فى سوهاج

ارشيفية
ارشيفية
ads

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "فرع جنوب الصعيد" برئاسة العميد حسن الإمام، مدير الفرع، من ضبط طبيب سابق بسوهاج، مقيم بمركز المراغة لقيامه بالنصب علي عدد كبير من المواطنين في مبالغ مالية كبيرة، بزعم توظيفها في استثمار الخدمات الطبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988.

كان مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تلقى بلاغا من الإدارة العامة، لفرع جنوب الصعيد تفيد بتلقي بلاغ من ن.س.خ 43 سنة يعمل فرد أمن، ومقيم بالمراغة، و27 آخرين، يتهمون إخصائي أنف وأذن وحنجرة بتلقيه مبالغ مالية كبيرة لتوظيفها واستثمارها بالمخالفة لأحكام القانون، وقيامه بالاستيلاء على هذه المبالغ دون ردها.

وأكدت التحريات السرية أن المتهم يدعي ر.و.ق، 61 سنة، إخصائي أنف وأذن وحنجرة ومقيم بالمراغة، وأنه يقوم بممارسة نشاط احتيالي واسع على المواطنين راغبي الثراء السريع، حيث قام بجمع مبالغ مالية منهم بلغت قيمتها 6 ملايين جنيه، مقابل أرباح شهرية ثابتة من قيمة رأس المال 5%، إلا أنها توقفت عن السداد ورفضت أيضا رد تلك المبالغ، وبلغت المبالغ 6 ملايين جنيه في مجال الخدمات الطبية، من خلال مستشفى السامري الخاصة به، ولكنه أغلق هواتفه وهرب.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تم ضبط المتهم  وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4565 إداري مركز المراغة، وجار العرض على النيابة العامة، للتصرف في شئونها.

مباحث الأموال العامة جنوب الصعيد طبيب سابق سوهاج المراغة النصب اخصائي أنف وأذن وحنجرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحية للداخلية

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي الدور الثاني 2022 برقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022.. تفاصيل

الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022 على موقع الدستور

مفتوح الآن.. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022 برقم الجلوس Nategtk

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الثانى فور اعتمادها رسميًا

محامى قاتل نيرة أشرف: 3 ثوان من وقائع الجلسة الأولى تبطل محاكمة محمد عادل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحل فى العراق.. حوار عراقى-عراقى بدعم عربى وأممى

خالد عكاشة

التهديد العالمى للإخوان المسلمين «2»

محمد العسيري

أيمن بهجت.. قمر

ماجد حبته

أكثر من 25 مليون لغم!

د هند جاد

القطيع الإلكترونى.. من يحكم العالم؟!

مدحت بشاى

في مناهضة فكر القبح نجاة

إبراهيم داود

العمل الثقافى بين الوظيفة والمسئولية

ماجد حبته

توطين صناعة السيارات

صور

مؤتمر إعلان تشكيل المنتخب الوطنى

مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا فى الدورى المصرى

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

45 دقيقة.. ماذا دار فى كواليس مكالمة «بايدن» ورئيس وزراء إسرائيل؟

مصادر: القصف الإسرائيلى ضد مطار حلب سبقه وصول طائرة إيرانية «صور»

غارة إسرائيلية على مطار حلب الدولى