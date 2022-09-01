سقوط طبيب سابق استولى على 6 ملايين جنيه من 28 شخصًا فى سوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "فرع جنوب الصعيد" برئاسة العميد حسن الإمام، مدير الفرع، من ضبط طبيب سابق بسوهاج، مقيم بمركز المراغة لقيامه بالنصب علي عدد كبير من المواطنين في مبالغ مالية كبيرة، بزعم توظيفها في استثمار الخدمات الطبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988.

كان مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تلقى بلاغا من الإدارة العامة، لفرع جنوب الصعيد تفيد بتلقي بلاغ من ن.س.خ 43 سنة يعمل فرد أمن، ومقيم بالمراغة، و27 آخرين، يتهمون إخصائي أنف وأذن وحنجرة بتلقيه مبالغ مالية كبيرة لتوظيفها واستثمارها بالمخالفة لأحكام القانون، وقيامه بالاستيلاء على هذه المبالغ دون ردها.

وأكدت التحريات السرية أن المتهم يدعي ر.و.ق، 61 سنة، إخصائي أنف وأذن وحنجرة ومقيم بالمراغة، وأنه يقوم بممارسة نشاط احتيالي واسع على المواطنين راغبي الثراء السريع، حيث قام بجمع مبالغ مالية منهم بلغت قيمتها 6 ملايين جنيه، مقابل أرباح شهرية ثابتة من قيمة رأس المال 5%، إلا أنها توقفت عن السداد ورفضت أيضا رد تلك المبالغ، وبلغت المبالغ 6 ملايين جنيه في مجال الخدمات الطبية، من خلال مستشفى السامري الخاصة به، ولكنه أغلق هواتفه وهرب.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تم ضبط المتهم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4565 إداري مركز المراغة، وجار العرض على النيابة العامة، للتصرف في شئونها.