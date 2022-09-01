ضبط عصابة للنصب على المواطنين من راغبي استبدال العملة بالهرم

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من ضبط تشكيل عصابي، تخصص في النصب على المواطنين وانتحال صفة رجال الشرطة.

وكانت قد وردت معلومات إلى رئيس مباحث قسم الهرم، والتي تفيد بقيام 7 من الخارجين عن القانون بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم، تخصصوا في انتحال صفة رجال شرطة للنصب على بعض الأشخاص من راغبي تغيير العملات الأجنبية، وعلى راغبي اقتناء الآثار مستغلين طمع الضحايا.

- نتائج التحريات

وكشفت التحريات أن أفراد التشكيل يستعينوا ببعض الآثار المقلدة للإيقاع بالضحايا، وأثناء إتمام عملية استبدال العملة، يداهم أفراد منهم المكان منتحلين صفة رجال الشرطة، مما يثير مخاوف الضحية ويدفع للهروب والنجاة بنفسه.

وبعرض المعلومات على اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أمر بتشكيل فريق بحث لسرعة ضبط الجناة، وفي إحدى الأكمنة تم القبض على جميع أفراد التشكيل العصابي، وبعرضهم على جهات التحقيق أمرت بحبسهم.