الخميس 01 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

مشروع مصرى- يونانى لإنتاج الكهرباء ونقلها إلى أوروبا

الكهرباء
الكهرباء
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استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، ديميتري كوبيلوزيس، رئيس اتحاد شركات كوبيلوزيس اليونانية للكهرباء.

حضر اللقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن اللقاء تناول استعراض تنفيذ مشروع مشترك لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في مصر، ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان من خلال إنشاء كابل بحري للربط الكهربائي بين البلدين.

الرئيس عبدالفتاح السيسي ديميتري كوبيلوزيس الدكتور محمد شاكر الكهرباء والطاقة المتجددة

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