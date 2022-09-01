عبدالفضيل: توسيع مظلة الحماية الاجتماعية تأمين وتحصين للفئات الأكثر احتياجًا

أشاد عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف 300 جنيه دعم استثنائي على بطاقات التموين، ودخول القرارات الاستثنائية للحماية الاجتماعية التي وجه الرئيس بتنفيذها حيز التنفيذ اليوم الأول من سبتمبر، ليستفيد منها قرابة ربع الشعب المصرى.

وأوضح عبدالفضيل، أن توجيهات الرئيس استجابة لمطالب الشعب خاصة محدودي الدخل لم تقف عند هذا الحد، حيث تم ضخ 32 مليار جنيه لمنظومة دعم الخبز، فضلا عن زيادة أعداد الأسر المُغطاة بالدعم النقدى ضمن برنامج "تكافل وكرامة" من 4.1 مليون أسرة لتصبح 5 ملايين أسرة أى أنها تشمل نحو 22 مليون مواطن مصرى، وذلك من خلال ضم أكثر من 900 ألف أسرة للاستفادة من برنامج الدعم النقدى المشروط.

وأكد أن الرئيس السيسي يشعر بنبض المواطن دائما خاصة في ظل التحديات العالمية الحالية، ويُصدر القرار المناسب في الوقت المناسب، موضحًا أن هذه القرارات تؤكد أن الدولة تنظر دائمًا وباستمرار إلى المستحقين، منوهًا بأن توجيهات الرئيس السيسي جاءت في توقيتها، وما عملت عليه الدولة بقيادة الرئيس من إجراءات خلال الفترة الماضية يستهدف تأمين وتحصين الفئات الأكثر احتياجًا من أي محاولات تُهدد استقرارهم وتأمين احتياجاتهم الأساسية.

وعلى جانب آخر، شهد اللواء أركان حرب سامح صابر الدجوي مدير كلية الدفاع الوطني، ومحمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بأكاديمية ناصر العسكرية، ختام فاعليات دورة “الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي” رقم 56 والتي نظمتها أكاديمية ناصر العسكرية لصالح اتحاد نقابات الجيزة تحت إشراف دكتور فيفيان شاكر المدير التنفيذي للدورة.

جاء ذلك بحضور خلف الزناتي النقيب العام للمعلمين، والدكتور سيد خليفة النقيب العام للزراعيين، والدكتور مجدي علام مستشار وزير البيئة، والنائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة ورئيس النقابة العامة للبنوك، وعدد من القيادات العمالية.