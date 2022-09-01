الخميس 01 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

محامى قاتل نيرة أشرف: 3 ثوان من وقائع الجلسة الأولى تبطل محاكمة محمد عادل

نيرة أشرف - محمد
نيرة أشرف - محمد عادل
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قال أشرف نبيل، محامي محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، إنه أودع مذكرة الطعن على الحكم بإعدامه، اليوم الخميس، متضمنة 11 سببًا لإعادة محاكمته في حالة قبول الطعن.

وأكد أن ثلاث ثوان فقط من وقائع الجلسة الأولى المذاعة على الهواء مباشرة وفقا لتصريح المحكمة، تبطل محاكمة محمد عادل برمتها، وتبطل الحكم الصادر بالإعدام، وتستوجب نقض الحكم وفقًا لصحيح القانون.

وأضاف أنه تقدم بالطعن على الحكم بعد دراسة القضية وحيثياتها، وتم عمل مذكرة بالحيثيات، وكتبت بعناية فائقة وبدقة بعد مراجعتها قانونيًا.

وأضاف أنه في حالة قبول الطعن لن يترافع في القضية، وأن دوره اقتصر على إيداع أسباب الطعن لإعادة المحاكمة مرة أخرى.

ونوه بأنه سيعلن عن الـ11 سببًا التي حددها لإعادة المحاكمة عند قبول الطعن، والمقرر له 60 يومًا وفق القانون.

يذكر أن محكمة جنايات المنصورة قضت في جلستها المنعقدة يوم 6 يوليو الماضي، بالإعدام شنقا للطالب محمد عادل، بتهمة قتل نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، وذلك بعد أخذ الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية.

شرف نبيل محامى محمد عادل محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف نيرة أشرف جامعة المنصورة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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