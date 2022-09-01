الخميس 01 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مصرع كهربائى صعق أثناء عمله فى الغربية

جثة
جثة
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لقى شاب فى العقد الثانى من عمره مصرعه اليوم، أثناء عمله فى أعمال الكهرباء بإحدى الوحدات بقرية سنباط التابعة لمركز ومدينة زفتى في محافظة الغربية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة زفتى، يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة قرية سنباط بمصرع شاب يدعى "مصطفى. ص. غ" يبلغ من العمر 26 سنة، يعمل فى مهنة الكهرباء ومقيم بالقرية، وذلك أثناء عمله فى إحدى الوحدات لتركيب لمبة كهربائية، مما أسفر عن تعرضه لصعق كهربائى وتوفى فى الحال، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقله إلى المستشفى العام.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التى كلفت إدارة البحث الجنائى بسرعة إعداد تقرير حول ظروف وملابسات الحادث للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

 

مصرع أعمال الكهرباء شاب مصرع شاب الكهرباء صعق كهربائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحية للداخلية

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