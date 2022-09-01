الخميس 01 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

محام يتقدم رسميًا بالطعن على حكم إعدام قاتل نيرة أشرف

قاتل نيرة أشرف
قاتل نيرة أشرف
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أودع  أشرف نبيل محامي محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، مذكرة الطعن على حكم إعدام محمد عادل في مجمع محاكم المنصورة، وتضمنت المذكرة 11 سببًا قانونيًا.

وكانت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء الدين محمد خيرت المري، رئيس المحكمة، وعضوية القاضيين، سعيد عبدالرشيد السمادوني، وهشام على جمال الدين غيث، القاضيين بمحكمة استئناف المنصورة، قد أودعت حيثيات النطق بحكم الإعدام على المتهم محمد عادل، والذي قَتل زميلته نيرة أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة وقبل دخولها امتحان نهاية العام يوم 20 يونيو الماضي، بعدما طعنها 19 طعنة وذبحها مع محاولة فصل رقبتها.

وطالبت المحكمة في حيثيات حكمها المشرع بإذاعة أحكام الإعدام على الهواء أو جزء منها، لتحقيق الردع العام المنشود بعد تكرار حوادث الذبح ونشرها، مما يثير الذعر في نفوس الآمنين من أبناء الوطن.

أشرف نبيل محامي محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف لطعن على حكم إعدام محمد عادل محكمة النقض

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحية للداخلية

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