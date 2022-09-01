الخميس 01 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مصرع وإصابة 21 إثر انقلاب مينى باص فى الشرقية

جريدة الدستور
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لقى شخص مصرعه وأُصيب 20 آخرون بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر انقلاب ميني باص بطريق "الإسماعيلية - القاهرة"، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بلبيس والتأمين الصحي بالعاشر، وإسعاف عدد منهم في مكان الحادث، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميني باص بطريق  "الإسماعيلية - القاهرة"، اتجاه القاهرة، أمام الهايبر دائرة العاشر من رمضان.

وبالانتقال والفحص، تبيَّن انقلاب ميني باص 26 راكبًا، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 20 آخرين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد، وتم إسعاف 11 مصابًا بمكان الحادث، ونقل 9 آخرين إلى مستشفى بلبيس والجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، وجارٍ تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين، وتحرير محضر بالواقعة.

حادث انقلاب مينى باص طريق الإسماعيلية - القاهرة مستشفى بلبيس

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحية للداخلية

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