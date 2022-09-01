يطعن مزارعًا بمنجل لخلاف على مسقى أرض زراعية فى سوهاج

استقبل مستشفى طما المركزي مزارعًا يبلغ من العمر 27 عامًا، مصابًا بجرح طعني بالبطن واشتباه نزيف داخلي، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي عقب قيام مزارع آخر بالاعتداء عليه باستخدام "منجل" بسبب خلافات على مسقى مياه بأرضهما الزراعية في مركز طما شمالي المحافظة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بإصابة مزارع بجرح طعني وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بوصول "وائل. ج .م" 27 عامًا، مزارع إلى المستشفى المركزي بطما ويقيم دائرة مركز طما مصابًا بجرح طعني بالبطن واشتباه نزيف داخلى، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

وبسؤال المصاب اتهم "عماد. أ .ع" 48 عامًا، مزارعًا ويقيم دائرة المركز بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بسلاح أبيض "منجل" كان بحوزته بسبب خلافات على مسقى مياه بأرضهما الزراعية.

وتم ضبط المتهم والأداة المستخدمة "منجل" بإرشاده اعترف بارتكاب الواقعة، واتهم المصاب بالاعتداء عليه بالضرب وإحداث إصابته بجرح قطعي بفروة الرأس، لذات السبب المشار إليه وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.