الخميس 01 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

مصر

أسامة ربيع: عطل فنى تسبب فى فقد سفينة العالقة القدرة على التوجيه

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
ads

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، نجاح وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة في إنقاذ وتعويم ناقلة الوقود AFFINITY حمولة 64 ألف طن والتي جنحت بالكيلومتر 143 ترقيم قناة بسبب عطل فني بدفة السفينة تسبب في فقد القدرة على توجيه السفينة وجنوحها.

وفور وقوع الحادث تشكلت مجموعة عمل بقيادة الفريق رئيس الهيئة ومراقبي الملاحة، وتم التنسيق مع مكتب تحركات بورتوفيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم الدفع بـ 5 قاطرات وقسم الإنقاذ بالهيئة للتعامل السريع مع الموقف وتعويم السفينة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحية للداخلية

الأكثر قراءة

رسميا.. رابط نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022 وكيفية معرفة النتيجة

مصرع سيدة وإصابة 22 فى انقلاب أتوبيس على طريق مصر الإسماعيلية

انخفاض أسعار الذهب فى ختام تعاملات اليوم

زيادة جديدة.. أسعار الفراخ والبيض فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 31-8-2022

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الثانى فور اعتمادها رسميًا

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022 ورابط الاستعلام برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحل فى العراق.. حوار عراقى-عراقى بدعم عربى وأممى

خالد عكاشة

التهديد العالمى للإخوان المسلمين «2»

محمد العسيري

أيمن بهجت.. قمر

ماجد حبته

أكثر من 25 مليون لغم!

د هند جاد

القطيع الإلكترونى.. من يحكم العالم؟!

مدحت بشاى

في مناهضة فكر القبح نجاة

إبراهيم داود

العمل الثقافى بين الوظيفة والمسئولية

ماجد حبته

توطين صناعة السيارات

صور

مؤتمر إعلان تشكيل المنتخب الوطنى

مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا فى الدورى المصرى

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

45 دقيقة.. ماذا دار فى كواليس مكالمة «بايدن» ورئيس وزراء إسرائيل؟

مصادر: القصف الإسرائيلى ضد مطار حلب سبقه وصول طائرة إيرانية «صور»

غارة إسرائيلية على مطار حلب الدولى