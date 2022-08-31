وزير الرياضة يشهد حفل افتتاح تصفيات بطولة العالم للبادل 2022

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل افتتاح تصفيات بطولة العالم للبادل، التي تستضيفها مصر للمرة الأولى، خلال الفترة من (١-٣) سبتمبر ٢٠٢٢، على ملاعب Sr padel بالتجمع، بمشاركة 120 لاعبًا ولاعبة من 7 دول وهي: "مصر، الإمارات، السنغال، وتايلاند، أستراليا، اليابان، وإيران".

حضر الحفل أحمد الغتوري رئيس الاتحاد المصري للبادل، وأوجي أنطونيو عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للبادل، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للبادل.

وخلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة أن الاتحاد المصري للبادل بذل مجهودًا كبيرًا خلال الفترة الماضية لاستضافة هذه البطولة، وهي الأولى لمصر، مشيرًا إلى أن استضافة بطولة العالم للبادل ستكون نقطة تحول لرياضة البادل في مصر.

وقال صبحي: "الاتحاد المصري للبادل رغم كونه حديث العهد، إلا أنه استطاع استضافة تصفيات كأس العالم للبادل للمرة الأولى في تاريخ مصر، وهذه نقطة تحول للعبة من كونها ترفيهية إلى تنافسية".

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى استضافة مصر أكثر من ١٥٨ بطولة خلال الفترة الماضية، وأهمها بطولة العالم لليد، والتي استضافتها مصر في ظل انتشار فيروس كورونا، فكانت مصر هي الدولة الوحيدة التي استضافت بطولة خلال فترة توقف كورونا وتبعها العالم بعدها.

من جهته، أعرب أوجي أنطونيو عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للبادل، عن سعادته بتواجده في مصر، وثقته في الدولة المصرية لما تمتلكه من بنية رياضية متميزة، مشيدًا بالجهود التي يبذلها الاتحاد المصري للبادل لتطوير اللعبة السريع ونشرها داخل مصر، موجهًا الشكر إلى وزير الشباب والرياضة المصري على دعمه للبادل وتصفيات كأس العالم التي تستضيفها مصر بشكل خاص.

من جانبه، وجه أحمد الغتوري رئيس الاتحاد المصري للبادل، الشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على دعمه المستمر للاتحاد خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن استضافة تصفيات كأس العالم تعد نقلة جديدة للعبة داخل مصر.

وأضاف الغتوري: "الدكتور أشرف صبحي دائم الدعم لنا وللرياضة المصرية بشكل عام، وللشباب دائمًا، ونحن نسعى إلى تكوين صورة نخدم بها الرياضة المصرية" .

وأكمل رئيس الاتحاد المصري للبادل: "حلمي الكبير هو رؤية مصر تستضيف أحداثًا عالمية للبادل، ورؤية منتخبنا المصري بين المنتخبات الكبيرة، ونجحنا في استضافة 8 بطولات عالمية خلال العام الحالي، وخطة الاتحاد هي الوصول إلى تصنيف متقدم عالميًا في أسرع وقت".



وأسفرت قرعة تصفيات كأس العالم للبادل التي أجراها الاتحاد الدولي عبر برنامج زووم عن وقوع منتخب مصر للرجال في المجموعة الأولى رفقة إيران والسنغال، فيما ضمت المجموعة الثانية كلًا من اليابان وأستراليا والإمارات ويتأهل صاحب المركزين الأول والثاني للدور نصف النهائي.

وعلى مستوى السيدات فجاء منتخب مصر في مجموعة تضم إيران وأستراليا، بينما المجموعة الثانية الإمارات واليابان وتايلاند.

ويضم منتخب مصر للبادل 8 لاعبات وهم: مورا إسحاق وليلى النمر وياسمين عبادة وميار توفيق وسلمى صيام ونهى عمرو وإنجي حشيش وفريدة الحلبي، وعلى صعيد الرجال يشارك منتخب مصر بـ 8 لاعبين، وهم: أحمد علاء وخالد ناجي وسيف أبوسنة ويوسف حسام وأحمد نظير وعلي زغلول وجورج وكيم وتامر حنة، وتحت قيادة فنية للأرجنتيني بابلو سيستي وكارلوس بوتزوني، المستشار الفني، وعلي مظهر، للأحمال البدنية، وزياد ياسر، المنسق العام.