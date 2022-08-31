ضبط 35 ألف لتر بنزين قبل بيعها فى السوق السوداء بالقاهرة

نجحت إدارة مباحث التموين بالقاهرة في إحباط محاولة صاحب محطة لتموين السيارات بيع 35 ألف لتر بنزين في السوق السوداء بالقاهرة.

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة القاهرة، بحوزته 35 ألف لتر بنزين تم تجميعها دون التعاقد مع الجهات المختصة، بقصد الاتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.