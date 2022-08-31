الأربعاء 31 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

ضبط 2 طن دواجن ومقطعاتها غير صالحة داخل مجزر بالجيزة

دواجن
دواجن
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شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

تمكنت جهود تلك الحملات من ضبط (2٫35 طن "دواجن كاملة - مقطعات دواجن") معبأة داخل عبوات بدون بيانات، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة الجيزة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ مواصلة الحملات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحية للداخلية

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