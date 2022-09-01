أسعار الدواجن اليوم الخميس 1-9-2022 فى مصر

تراجع طفيف شهدته أسعار الدواجن اليوم الخميس، حيث بلغت أسعار الدواجن البيضاء 30 جنيه في الأسواق بعد أن سجلت أمس الأربعاء 32 جنيه، وكانت أسعار الدواجن قد ارتفعت منذ عدة أشهر مع ارتفاع أسعار الأعلاف عالميًا مع الأحداث السياسية التي أثرت على الاقتصاد العالمي ، ومعه سجلت أسعار الدواجن ارتفاع كبير وصل فيه سعر كيلو الدواجن إلى حوالى 45 جنيه في أغلب المحافظات، وتعرض الدستور أسعار الدواجن اليوم في مصر .

أسعار الدواجن اليوم الخميس 1-9-2022

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر أسعار الدواجن البيضاء كيلو 29.00 جنيه 30.00 جنيه أسعار الدواجن الساسو كيلو 47.00 جنيه 48.00 جنيه أسعار الدواجن البلدي كيلو 35.00 جنيه 36.00 جنيه أسعار الدواجن أمهات أبيض كيلو 20.00 جنيه 21.00 جنيه كتكوت أبيض يوم 05.25 جنيه 05.50 جنيه كتكوت ساسو يوم 05.00 جنيه 05.50 جنيه كتكوت بلدي يوم 03.00 جنيه 03.25 جنيه كتكوت بط فرنساوي يوم 06.50 جنيه 07.50 جنيه كتكوت بط مسكوفي يوم 14.00 جنيه 15.00 جنيه كتكوت بط مولارد يوم 15.00 جنيه 15.50 جنيه لحم بط فرنساوي – 24.00 جنيه 24.50 جنيه لحم بط مسكوفي – 47.00 جنيه 47.25 جنيه لحم بط مولارد – 31.00 جنيه 32.50 جنيه كتكوت رومي أسمر يوم 16.50 جنيه 17.00 جنيه كتكوت رومي بوم شهر 16.00 جنيه 16.50 جنيه كتكوت رومي برونزي يوم 16.50 جنيه 17.00 جنيه كتكوت رومي برونزي 500 جرام 45 يوم 44.00 جنيه 44.50 جنيه

أسعار البيض اليوم

تتباين أسعار البيض منذ عدة أسابيع طويلة ، وتداولت بعض الأنباء حول ارتفاع أسعار البيض وقال أحمد نبيل عبدالله نائب رئيس شعبة البيض باتحاد منتجى الدواجن، أنه لا يمكن توقع أسعار البيض، لأن السعر يتحدد بناء على العرض والطلب، وأن أسعار البيض يباع من المزرعة بـ55 جنيها، بينما يكلف المربى أكثر من 65 جنيها، بالتالى فإن الخسائر أكثر من الربح، مؤكدا أن سعر إنتاج الدجاجة الواحدة يبلغ 150 جنيها ويتم بيعها بـ30 جنيها فقط.