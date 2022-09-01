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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الخميس 1-9-2022 فى مصر

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
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تراجع طفيف شهدته أسعار الدواجن اليوم الخميس، حيث بلغت أسعار الدواجن البيضاء 30 جنيه في الأسواق بعد أن سجلت أمس الأربعاء 32 جنيه، وكانت أسعار الدواجن قد ارتفعت منذ عدة أشهر مع ارتفاع أسعار الأعلاف عالميًا مع الأحداث السياسية التي أثرت على الاقتصاد العالمي ، ومعه سجلت أسعار الدواجن ارتفاع كبير وصل فيه سعر كيلو الدواجن إلى حوالى 45 جنيه في أغلب المحافظات، وتعرض الدستور أسعار الدواجن اليوم في مصر .

أسعار الدواجن اليوم الخميس 1-9-2022

النوع                  الفئة أقل سعرأعلى سعر
أسعار الدواجن البيضاءكيلو29.00 جنيه30.00 جنيه
أسعار الدواجن الساسوكيلو47.00 جنيه48.00 جنيه
أسعار الدواجن البلديكيلو35.00 جنيه36.00 جنيه
أسعار الدواجن أمهات أبيضكيلو20.00 جنيه21.00 جنيه
كتكوت أبيضيوم05.25 جنيه05.50 جنيه
كتكوت ساسويوم05.00 جنيه05.50 جنيه
كتكوت بلدييوم03.00 جنيه03.25 جنيه
كتكوت بط فرنساوييوم06.50 جنيه07.50 جنيه
كتكوت بط مسكوفييوم14.00 جنيه15.00 جنيه
كتكوت بط مولارديوم15.00 جنيه15.50 جنيه
لحم بط فرنساوي24.00 جنيه24.50 جنيه
لحم بط مسكوفي47.00 جنيه47.25 جنيه
لحم بط مولارد31.00 جنيه32.50 جنيه
كتكوت رومي أسمريوم16.50 جنيه17.00 جنيه
كتكوت رومي بومشهر16.00 جنيه16.50 جنيه
كتكوت رومي برونزييوم16.50 جنيه17.00 جنيه
كتكوت رومي برونزي 500 جرام45 يوم44.00 جنيه44.50 جنيه

 

 

 

 

 

 

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«الزراعة»: قرار زيادة سعر توريد القمح للمزارعين دليل على اهتمام الدولة

 

أسعار البيض اليوم

تتباين أسعار البيض منذ عدة أسابيع طويلة ، وتداولت بعض الأنباء حول ارتفاع أسعار البيض وقال أحمد نبيل عبدالله نائب رئيس شعبة البيض باتحاد منتجى الدواجن، أنه لا يمكن توقع أسعار البيض، لأن السعر يتحدد بناء على العرض والطلب، وأن أسعار البيض يباع من المزرعة بـ55 جنيها، بينما يكلف المربى أكثر من 65 جنيها، بالتالى فإن الخسائر أكثر من الربح، مؤكدا أن سعر إنتاج الدجاجة الواحدة يبلغ 150 جنيها ويتم بيعها بـ30 جنيها فقط.

قبل بدء الدراسة.. تجار يكشفون حقيقة ارتفاع أسعار البيض

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
بيض أحمركرتونه64.00 جنيه65.00 جنيه
بيض أبيضكرتونه63.00 جنيه64.00 جنيه
بيض بلديكرتونه65.00 جنيه66.00 جنيه

 

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

تحية للداخلية

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