إصابة عامل صعقًا بالكهرباء فى الشيخ زايد

كشفت التحريات الأولية التي يجريها ضباط مباحث الجيزة في واقعة إصابة عامل صعقًا بالكهرباء أثناء عمله داخل فرع أحد الأندية الشهيرة بمدينة الشيخ زايد، عن أنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وأضافت التحريات أنه أثناء عمل العامل بأعمال الصيانة تعرض لصعق بالكهرباء مما أسفر عن إصابته وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كان عامل تعرض اليوم لصعق كهربائي أثناء عمله داخل فرع أحد الأندية الشهيرة بمدينة الشيخ زايد.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد بتعرض عامل لصعق كهربائي داخل فرع أحد الأندية الشهيرة بمدينة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عمل العامل بأعمال الصيانة تعرض لصعق بالكهرباء، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.