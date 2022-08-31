إحباط محاولتين لتهريب أقراص الترامادول عبر مطار القاهرة

نجح رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى جمارك الركاب رقم 1 مطار القاهرة الدولي برئاسة محمد حميدة مدير الجمرك، اليوم الأربعاء، في إحباط محاولتى تهريب جمركى لعدد من أقراص الترامادول المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

البداية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار أورلى الفرنسى علي رحلة خطوط ثرانسافيا، اشتبه محمد عدلي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر، فى راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نطرًا لارتباكه.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أسماء إبراهيم وسامح سيد، تلاحظ وجود كثافات متشابهة.

وبالعرض علي عمرو شعبان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول قام بتكليف سيد فؤاد سيد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود 260 قرص ترامادول من عقار الترامادول المخدر مخبأة بين طيات الملابس وملفوفة داخل ورق حراري.

أما المحاولة الثانية، فكانت بالتنسيق مع المقدم أحمد شديد بإدارة البحث الجنائي، وترقب وصول أحد الركاب القادمين من مطار أورلى الفرنسى على رحلة الخطوط الجوية ثرانسافيا، وقام عمرو شعبان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف سيد فؤاد سيد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فور وصوله فتبين وجود 60 قرصا من عقار الترامادول المخدر.

وقرر زكريا حسب الله مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي رقم 1 إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي رقمى 38 و 39 لسنة 2022.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.