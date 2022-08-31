حبس المتهمين باحتجاز عامل وتصويره فى أوضاع مخلة بالجيزة

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس زوجين وابنتهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاعتداء على عامل واحتجازه، وتصويره في أوضاع مخلة بعد ضبطه بصحبة الابنة، وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد تعرض عامل للاحتجاز داخل منزل بإحدى قرى العياط، انتقل المقدم أحمد الملطاوى رئيس مباحث مركز شرطة العياط إلى محل الواقعة، وعثر على العامل مقيدًا بحبل، ومصابًا بعدة جروح نتيجة الاعتداء عليه.

وبإجراء التحريات تبين أن مالك المنزل وزوجته وابنتهما وراء ارتكاب الجريمة، حيث نشأت علاقة بين المجني عليه، والابنة، وتمكن والداها من ضبطه أثناء تردده عليها بالمنزل، فاعتديا عليه بالضرب، وأجبراه على توقيع إيصالات أمانة، وصوراه في أوضاع مخلة.

تم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.