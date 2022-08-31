الفريق أسامة عسكر يتفقد آخر التطورات لمبادرة حياة كريمة بالمنوفية والشرقية

تفقد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أعمال التطوير بقرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وقرية جزيرة سعود التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال التطوير ونسب التنفيذ للمشروعات التى تتم، وتذليل كل العقبات بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمتابعة المستمرة لمبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى.

تضمنت الجولات عرضًا تفصيليًا للمشروعات التى تم الانتهاء منها ومعدلات التنفيذ للمشروعات الجارى تنفيذها، بالإضافة إلى استعراض المدة الزمنية للانتهاء من كل المشروعات المخطط تنفيذها بالقرى ضمن المبادرة.

وتفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددًا من المنشآت التعليمية والصحية والرياضية وأعمال البنية التحتية التى تم الانتهاء منها، وكذا المشروعات الجارى تنفيذها للوقوف على آخر التطورات التى تتم بها.

وأثنى رئيس أركان حرب القوات المسلحة على الجهود المبذولة من كل العاملين بالمشروع، مؤكدًا أن القوات المسلحة تطوع كل إمكانياتها لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة للتخفيف عن كاهل المواطنين بقرى الريف المصرى.

حضر التفقد عدد من قادة القوات المسلحة ومحافظ المنوفية ومحافظ الشرقية وعدد من المسئولين بالمحافظتين.