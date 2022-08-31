الأربعاء 31 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

وزير الشباب والرياضة يطلق شعلة بطولة الجمهورية للشركات في نسختها الـ ٥٥ من أمام مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة يطلق شعلة بطولة الجمهورية
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◄ صبحي: إطلاق إسم الراحل حسني غندر علي البطولة سنوياً تقديراً لما قدمه لرياضة الشركات

◄ صبحي: الراحل حسني غندر الأب الروحي لرياضة الشركات

أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، شعلة بطولة الجمهورية للشركات في نسختها الـ ٥٥ (دورة الراحل الدكتور حسنى غندر)، اليوم الأربعاء، من أمام مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مجلس إدارة الإتحاد العام الرياضي للشركات برئاسة المهندس حسن كامل.

أكد الدكتور أشرف صبحي علي أهمية بطولة الجمهورية للشركات، وحالة التنافس الرياضي الذي يعيشه المشاركون العاملون بمختلف الشركات والمؤسسات الاقتصادية خلال فترة تنفيذ البطولة التي تخدم قطاعاً هاماً وحيويًا يمثله المجتمع العمالي، مشيداً بالدور الكبير الذي قام به الدكتور حسني غندر في تطوير البطولة سنوياً، مشيراً إلي أن إطلاق الشعلة من العاصمة الادارية كانت فكرة الراحل، وامتداداً لمواقفه الوطنية وحرصه علي إطلاق شعله بطولة الشركات من داخل المشروعات القومية.

وأعلن "صبحي" علي إطلاق اسم الراحل حسني غندر علي بطولة دوري الشركات سنوياً وبصورة مستمرة، تخليداً لاسمه وأثره الطيب، وما قدمه لهذه البطولة طوال فترات إقامتها، مشيراً إلي أن الراحل حسني غندر  هو الأب الروحي لرياضة الشركات.


من جانبه، قدم المهندس حسن كامل رئيس الإتحاد الرياضي للشركات التهنئة لوزير الشباب والرياضة علي تجديد الثقة من القيادة السياسية، ليواصل مسيرة النجاحات للرياضة المصرية، وتقديراً لما قدمه طوال الفترة الماضية منذ تولي حقيبة وزارة الشباب والرياضة.

أشار  رئيس الإتحاد الرياضي للشركات، إلي أن الراحل الدكتور حسني غندر قدم الكثير لإتحاد الشركات، مؤكداً علي استكمال مسيرة الإنجازات التي قدمها الراحل للإتحاد، مقدماً الشكر لوزير الشباب والرياضة علي إطلاق إسم الدكتور حسني غندر علي بطولة الشركات هو لمسة وفاء من الوزير، وتكريماً للراحل علي ما قدمه طوال مسيرته المشرفة.

وزير الشباب والرياضة يطلق شعلة بطولة الجمهورية
وزير الشباب والرياضة يطلق شعلة بطولة الجمهورية
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

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