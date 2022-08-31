إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

أصيب 4 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارتين بالطريق الإقليمى اتجاه ديرب نجم.



تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بالطريق الإقليمى بنطاق مركز ديرب نجم.



وتبين من الفحص وقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الإقليمى تجاه ديرب نجم بالقرب من نزلة بهنباى، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بسحجات وكدمات متنوعة.

وتم نقلهم من قبل مرفق الإسعاف إلى مستشفى الأحرار التعليمى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.