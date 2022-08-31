الأربعاء 31 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

غرق طفلة فى ترعة «أم الطبول» بسوهاج

غرق طفلة
غرق طفلة
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لقيت طالبة مصرعها غرقًا، اليوم الأربعاء، إثر انزلاق قدماها وسقوطها في ترعة أم الطبول، أثناء لهوها على حافة الترعة وعدم إجادتها السباحة بمركز البلينا بمحافظة سوهاج.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول الطفلة "إيمان. ع"، 10 سنوات- تلميذة-، جثة هامدة، ادعاء غرق.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والدتها "بخيته. م"، 45 سنة، ربة منزل، قررت بأنه أثناء لهو نجلتها المذكورة على حافة ترعة أم الطبول المواجهة للمنزل، انزلقت قدماها وسقطت بها؛ ما نتج عنه غرقها ووفاتها ونفت الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

طالبة ترعة أم الطبول حافة محافظة سوهاج مركز البلينا السباحه قدم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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