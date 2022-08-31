قضايا الدولة تهنئ المستشار عدلى جاد بتولى رئاسة النيابة الإدارية

يهنئ المستشار محمد بكر، رئيس قضايا الدولة، والمستشارون، أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشاري الهيئة، المستشار عدلي عبد الفتاح جاد زايد بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين سيادته رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من يوم الخميس الموافق ١ /٩ /٢٠٢٢.

سائلين المولى عز وجل أن يوفق سيادته لما فيه الخير لمصرنا الغالية في أداء الرسالة القضائية السامية لهيئة النيابة الإدارية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب، رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.