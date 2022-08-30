إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم بكفر الشيخ

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع بين موتوسيكل مع تروسيكل، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، قد تلقت بلاغاً بوقوع حادث تصادم بالقرب من كوبري طلبة بسيدي سالم، ووجود مصابين.

هرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى سيدي سالم المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتبين أن المصابين هم: عبدالله.ب، 20 عاماً، مصاب باشتباه كسر بالكتف الأيسر، وزيدان.م، 25 عاماً، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وعبدالله.ي 30 عاماً، بكسر بالكتف الأيمن، ونهي.م، 22 عاماً، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.